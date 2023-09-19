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華為新機熱賣 中國市占率急升至第2

中央社台北19日電
華為推出新手機Mate 60 Pro。(路透)
華為推出新手機Mate 60 Pro。(路透)

華為推出具備5G網速的新款手機，在中國熱賣斷貨。中媒今天引述權威市調機構數據稱，華為已在第36周（9月4日至10日）以17%銷量奪得中國智慧手機市場第2名，有望在第37周登冠。

華爾街見聞報導，8月29日至9月8日，華為未發表先開賣3款機型：Mate 60 Pro/Pro+和Mate X5（折疊手機），目前在中國一機難求，火遍全網。

報導引述權威市調機構數據稱，華為第36周以17%的銷量市占率奪得中國智慧手機市場第2名，僅比排名第一的榮耀落後0.2%。供應鏈人士預計，到第37周（9月11至17日），華為有望達成銷量市占率第一。

國際數據資訊公司（IDC）2023年第2季中國手機市場銷量報告顯示，排名前5分別是OPPO、vivo、榮耀、蘋果、小米和華為（並列第5）。

香港天風國際證券分析師郭明錤14日發布報告稱，華為Mate 60 Pro手機因為需求優於預期，故今年出貨預估已調升20%至約600萬支。展望2024年，華為將推出新款高階P系列與Mate系列手機，預估零組件採購量為3000至4000萬支。

2022年，華為手機出貨量為2800萬支，均為4G手機。

華為新機熱賣斷貨，可望重登中國銷售冠軍，但也有不少市場人士持保留看法，質疑其國產手機晶片的產量與良率能否保持穩定出貨。

華為 華爾街 供應鏈

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