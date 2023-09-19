遭查出「生活作風問題」WSJ獨家：中共前外長秦剛因婚外情下台

華爾街日報（WSJ）19日獨家披露，根據知情人士說法，中國高層官員被告知，中共 黨內調查發現前外交部長秦剛 擔任駐美大使時發生了婚外情，而且時間是持續了整個任期。

秦剛一度被視為中國國家主席習近平的可靠助手，卻從公眾視野消失了一個月的時間，並在沒有任何解釋的情況下，直到今年7月被拔掉了外長頭銜。在正式公告免去「兼任的外交部部長職務」之前，中國外交部一度稱57歲的秦剛因為健康原因而缺席。

知情人士向WSJ表示，包括部長與省級領導在內，中方高層官員8月聽取了中共針對秦剛調查的簡報。高層官員被告知，秦剛下台的正式原因是「生活作風問題」（lifestyle issues），也就是中共對不當性行為的常見委婉說法。

其中兩位知情人士透露，官員們被進一步告知，調查發現秦剛發生了婚外情，導致一個孩子在美國出生。

就在秦剛下台當時，網路就瘋傳了他出軌主播傅曉田的謠言。消息人士表示，雖然中共高層官員獲悉有關秦剛的調查，但該名女子與小孩的姓名並未公開，又指調查仍在秦剛的合作下繼續進行，現正側重於秦剛的婚外情或其他行為是否可能會損害中方國家安全。

中國國務院 仍將秦剛列為五名國務委員之一。WSJ則無法證實秦剛出軌對象與婚外情孩子的身分，中國外交部和國務院新聞辦公室沒有回應問題。

WSJ報導同時指出，在中國的不透明體制中，不當性行為經常用作抹黑被認為不忠於中共領導人之倒台官員的方式。根據知情人士說法，就秦剛的狀況而言，中共內部調查披露的婚外情之所以引發他的失勢，部分原因出在秦剛與婚外情對象的孩子在美國出生，可能會損及他跟美方打交道時代表中方利益的能力。