習近平：中美兩國應相互尊重、和平共處、合作共贏

中國國家主席習近平近日回信美中航空遺產基金會主席及飛虎隊老兵時提到，中美對世界和平、穩定與發展負有更加重要責任，應相互尊重、和平共處、合作共贏。（路透）

北京 當局近日頻頻釋出改善中美關係的意向。繼中國外長王毅會晤美國白宮國安顧問蘇利文、中國國家副主席韓正與美國國務卿布林肯會談後，中國國家主席習近平 12日回信給美中航空遺產基金會主席格林和飛虎隊老兵莫耶、麥克馬倫時特別提到，中美兩國人民在抗日戰爭時「同仇敵愾」，經受血與火的考驗，結下深厚友誼。中美對世界和平、穩定與發展負有更加重要責任。

據澎湃新聞報導，習近平於信中寫到，得知美中航空遺產基金會和飛虎隊老兵們長期以來孜孜不倦在中美兩國傳播飛虎隊故事，愈來愈多美國青少年參與到「飛虎隊友誼學校和青少年領袖計畫」中來，迄今已有近500名飛虎隊老兵和數百名老兵家屬到訪中國。對此，他感到很高興，並向上述訪陸老兵和其家屬表達敬意。

習近平強調，追憶往昔，中美兩國人民在對抗日本 法西斯的鬥爭中同仇敵愾，經受血與火的考驗，結下深厚友誼。展望未來，中美作為兩個大國，「對世界的和平、穩定與發展負有更重要的責任，也應該實現相互尊重、和平共處、合作共贏」。

習近平重申，「中美關係的希望在人民，基礎在民間，未來在青年」。新時期中美關係的健康穩定發展，需要新時期飛虎隊員的參與與支持，期盼飛虎隊精神能在兩國人民間代代傳承。

報導提到，美中航空遺產基金會成立於1998年，是旨在促進中美航空歷史事件研究與紀念的美國民間友善團體。此前，該基金會主席格林和飛虎隊老兵莫耶、麥克馬倫日前共同致信習近平。

據悉，在中日抗戰時期，「飛虎隊」作為重要的對日作戰空軍力量。從1941年12月至1942年7月，飛虎隊先後擊落296架日本飛機，於任務中有14名飛行員因此而犧牲。隨後於1942年7月4日，飛虎隊編入美國空軍第23中隊，繼續在陳納德將軍的領導下以美國空軍的名義援助中國抗戰。