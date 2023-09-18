中國廠商實測顯示 iPhone這4款手機「電磁波輻射」超標

蘋果手機的輻射問題不僅在包括南韓、法國、荷蘭等國引起注意，近來在中國亦引發關注。有大陸電磁屏蔽產品廠商近期連續發布3則蘋果手機電磁波輻射測試影片，引發中國網友廣泛關注。（取材自抖音影片）

在美國蘋果公司發表新機之際，iPhone 電磁波輻射超標也在法國、荷蘭、南韓等國引起注意。有中國廠商發布測試影片指出，蘋果有四款手機皆超出輻射值。

據中國媒體《科創板日報》報導，近日，中國電磁屏蔽產品廠商北京水華青陽科技有限公司官方抖音帳號「防輻射科技」，連續發布3則蘋果手機電磁波輻射測試影片，引發中國網友廣泛關注。

從這些影片中可見，檢測 人員聲稱已從事電磁輻射行業19年，她利用TES-593儀器對包括iPhone 6 Plus、iPhone SE、iPhone XS／Max、iPhone 12／Pro、iPhone 13／14 Pro等多款蘋果手機進行測試。

測試結果顯示，除iPhone 6 Plus、iPhone SE和iPhone 14 Pro外，其餘機型的輻射值都超出了目前40uw / 平方公分的標準。

影片指出，iPhone12 pro手機還出現撥打電話時輻射值不大，掛上電話後輻射值反倒立刻飆升的情況。不過，就影片中實驗環境來看，該實驗並未在檢測電磁輻射的標準實驗室中，按照YD/T 1644.2-2011等產業標準進行。

報導引述蘋果技術支持熱線的技術顧問表示，相關報告屬於第三方提供的信息，蘋果公司無法保證其準確性和真實性。而針對iPhone12的輻射問題，該接線技術顧問稱，後續如有跟進情況，會在官網服務（召回）計畫上進行發布。他進一步補充，iPhone 12在中國是符合GB 21288-2007的國家標準，消費者可放心正常使用。

報導也提到，先前包括小米 在內的多款手機也被法國相關機構檢測出輻射超標，其中，小米Redmi Note 5被檢測出頭部SAR超標，小米最後是通過軟體整改來解決相關問題。