為優化外商投資環境 中國央行開外資金融機構企業座談會

中國央行18日聯合召開外資金融機構與外企座談會。（取自新華社）

為進一步優化外商投資 環境有關工作，中國人民銀行（中國央行 ）18日召開外資金融機構和外資企業座談會，研究加大金融支持穩外貿穩外資力度。

據中國央行網站消息，本次外資金融機構和外資企業座談會上，外資金融機構和外資企業負責人介紹了在華展業情況，普遍認為近年來中國金融業開放穩步推進，金融服務外資外貿能力持續提升，希望進一步完善相關政策安排，持續優化營商環境。

消息指出，中國央行行長潘功勝及與會企業就彼此關心的熱點問題深入交流討論。而本次座談會上，參加外資金融機構和外資企業中，包括摩根大通銀行、滙豐銀行、德意志銀行、法國巴黎銀行、瑞銀證券、三菱日聯銀行、特斯拉等公司。

潘功勝於會上表示，積極吸引和利用外商投資，是推進高水準對外開放、構建開放型經濟新體制的重要內容。他指出，近年來，中國央行、國家外匯管理局會同金融管理部門在擴大金融服務業市場准入、金融市場雙向開放、外匯管理體制改革等領域取得重要進展。

潘功勝還提到，下一步，相關部門將貫徹《國務院 關於進一步優化外商投資環境 加大吸引外商投資力度的意見》要求，持續優化政策安排，營造市場化、法治化、國際化一流營商環境，不斷提升金融服務質效，助力高水準對外開放。