華爾街日報：中國「似乎已躲過通縮」 情況正在好轉

《華爾街日報》指出，「中國經濟似乎已躲過一輪破壞性的消費通縮，至少目前是這樣」。（中新社）

《華爾街 日報》指出，「中國經濟似乎已躲過一輪破壞性的消費通縮，至少目前是這樣」。從邊際上看，情況正在好轉。但壞消息是，這一切都建立在基期很低的情況下，中國政府需採取更多措施來支撐房地產市場。

中國國家統計局今年多次強調，中國經濟目前及下階段都不存在通縮。在上周的記者會上，中國國家統計局表示，預計CPI漲幅有望繼續回升，PPI降幅收窄態勢有望持續。

《華爾街日報》報導，在經歷了嚴峻的6、7月後，中國上周五公布的8月主要經濟數據顯示出明顯的改善跡象：消費、工業增速都勝過預期，官方稱就業 亦有改善。但在關鍵的住房市場方面，三、四線城市的房價加速下跌，之前樓市已出現長期低迷。

報導提到，所有這一切都使得消費價格長期下跌的可能性降低，消費價格長期下跌可能使中國陷入類似於上世紀90年代日本經歷的物價下跌和消費者過度節儉的惡性循環。中國消費者仍非常謹慎，儲蓄水平似乎仍遠高於疫情前，但最近幾周的情況明顯有改善。

值得注意的是，服務業求職者的運氣似乎好轉。服務業是中國經濟中最大的部門。服務業PMI（採購經理人指數）的就業分項指數今年春季與建築業就業同步大幅下滑，但現在已開始回升，儘管仍低於榮枯線。根據高盛 的數據，包括主要城市交通擁堵在內的一些消費者活動高頻指標，也在夏末開始反彈。