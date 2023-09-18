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解放軍機103架次擾台 中外交部：不存在海峽中線

美中高層會談期間解放軍機大舉擾台 學者：中共內部混亂

中央社台北18日電
圖為北京街頭的五星旗及監視器。(路透)
圖為北京街頭的五星旗及監視器。(路透)

台灣國防部偵獲103架次解放軍機出海，為近期新高，正值白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）與中國外交部長王毅會談，戰略學者今天認為，兩國有重要外交互動，軍事活動循例暫緩或低調，解放軍此舉凸顯出外交與軍事政策的不協調，讓人感覺內部政局相當混亂。

台國防部指出，統計自台灣時間昨天上午6時起至今天上午6時止，偵獲解放軍機103架次（其中逾越中線及侵擾西南及東南空域計40架次）、解放軍艦9艘次，其中解放軍機出海103架次為近期新高，籲北京即刻停止破壞性單邊行為。

根據空軍公布台海周邊空域活動示意圖，10架次蘇愷30戰機、12架次殲10戰機、4架次殲11戰機、10架次殲16戰機、2架次運油20空中加油機、2架次空警500預警機逾越台海中線及侵擾西南及東南空域。

國家政策研究基金會副研究員揭仲向中央社指出，這次偵獲解放軍機的數量超越4月10日（4月10日上午6時至4月11日上午6時）共91架次的紀錄，但實際逾越台灣海峽中線及侵擾周邊空域的部分，則未超過當日54架次，而每年7月至9月為解放軍戰區層級的聯合作戰演訓高峰期，因此不排除近日的動態屬計畫性演習。

至於中共破壞區域和平穩定的舉措，是否有關白宮國家安全顧問蘇利文16日至17日在馬爾他與中國外交部長王毅會談，揭仲認為，應與會談無關，相反的，這反而凸顯中共在外交行動與軍事演訓上缺乏協調。

國防部智庫、國家安全研究所中共政軍與作戰概念研究所副研究員舒孝煌接受中央社訪問表示，按照常理，若兩國之間有重要外交互動，相關軍事活動都會暫緩或低調進行，但無論是這次蘇利文與王毅的會談，亦或是日前國務卿布林肯將訪中卻因為「氣球事件」喊卡，都讓人感到中國外交與軍事政策的不協調，甚至放任各作戰區各自為政的程度。

舒孝煌表示，近期循例為中共的演訓的高峰期，或許受限天候因素調整訓期，可能中國並非劍指美國。舒孝煌指出，自火箭軍司令員李玉超、政委徐忠波7月底無預警離任，及中國防長李尚福迄今失聯等徵候，讓人感覺中國內部政局相當混亂。

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