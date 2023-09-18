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王毅以外事辦主任身分訪俄 未提「外交部長」頭銜

中央社台北18日電
中共中央外辦主任王毅。(美聯社)
中共中央外辦主任王毅。(美聯社)

針對中共中央外辦主任兼中國外長王毅今天啟程訪俄，中國外交部發言人毛寧今天表示，王毅此行是「中俄戰略安全磋商機制」架構內的例行活動，將就涉及兩國「戰略安全利益的重要議題」深入溝通。

中國外交部官網今早以毛寧的名義宣布，王毅18至21日將以中共中央外辦主任身分前往俄羅斯，參與中俄第18輪戰略安全磋商，並未提及王毅的「中國外交部長」身分。而俄方與王毅對等身分者，是俄羅斯國家安全會議秘書長帕特魯舍夫（Nikolai Patrushev）。

毛寧下午在中國外交部例行記者會上對此表示，中俄互為最大鄰國和「新時代全面戰略協作夥伴」，同為聯合國安理會常任理事國和主要新興市場國家，兩國一直就「共同關心的重大戰略性、全局性問題」保持密切溝通。

她說，王毅這次赴俄，是「中俄戰略安全磋商機制」架構內的一次例行活動，旨在落實兩國元首達成的重要共識，推動雙邊關係發展，並就涉及兩國「戰略安全利益的重要議題」進行深入溝通。

俄羅斯衛星通訊社先前報導，俄羅斯外交部發言人沙卡洛娃（Maria Zakharova）13日表示，俄國外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）屆時也將在莫斯科與王毅舉行會談，計畫討論廣泛的俄中雙邊合作問題，包括「最高級別」和「高級別」接觸，以及「烏克蘭危機」等議題。

路透社則報導，預料中俄兩國將藉王毅這次訪問加深政治互信，為俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）10月間可能的訪中之行做好準備。

王毅今天啟程前往俄羅斯前，16至17日才在馬爾他與白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）舉行會談。根據中國外交部官網公布訊息，王毅在馬爾他與美方會談的身分也只有「中共中央外辦主任」，同樣沒有提到他的「中國外交部長」身分。

王毅 俄羅斯 中共

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