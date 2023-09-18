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首條因疫情中斷的兩岸航線 武漢直飛桃園復航

特派記者廖士鋒／武漢即時報導
2023年9月18日，台灣直飛武漢航線重啟，標誌著因為疫情而中斷的首條兩岸直飛航線恢復。圖為在武漢天河機場迎接首批旅客的兩岸媒體。（記者廖士鋒／攝影）
2023年9月18日，台灣直飛武漢航線重啟，標誌著因為疫情而中斷的首條兩岸直飛航線恢復。圖為在武漢天河機場迎接首批旅客的兩岸媒體。（記者廖士鋒／攝影）

中斷近3年8個月後，湖北武漢與台灣桃園的直飛航線終於重啟，18日上午先由武漢飛台灣，旋即再由台灣飛武漢，搭載約200名乘客降落，這不僅是中國華中地區首條復飛的兩岸航線，也是因疫情而首條中斷的兩岸航線，復航具有指標性意義。

18日復飛武漢到桃園航線，是由東方航空公司執飛，搭乘此次航班的有國民黨副主席連勝文、商業總會理事長許舒博、工商建研會監事長王伯綸等人。據乘客透露，航班呈客滿狀態，除了台商外，大部分是藉此機會搭機赴武漢參加2023年武漢台灣周活動，而中國國台辦主任宋濤因故不能出席，改為副主任潘賢掌參加。

在2020年1月23日武漢市宣布封城，當天華航、華信宣布停飛武漢航線，台衛福部宣布禁止居住地為「湖北省武漢市」者登機來台。

此前原本還有4家航空公司、每周12個航班來往於台灣跟武漢之間，包含高雄、桃園、松山等航點，新冠疫情後，期間僅有2020年初2架次的「武漢包機」載運滯留武漢的台灣民眾返台，但兩岸官方當時也為此發生齟齬，最後在當地台商協會大力協助下才得以完成包機任務。

根據交通部民航局發布的民航統計年報，疫情前的2019年，武漢的兩岸航線載客人數18萬9,006人次，其中桃園機場9.3萬人、高雄機場6.7萬人、松山機場2.9萬人。當時有華航、華信、南航、東航4家兩岸的航空公司執行武漢航線。

據了解，此次復航後，東航計劃每周一、每周四執飛兩班，航班號為MU2087/2088，去程是15:05從武漢起飛，17:30到達台北桃園機場；返程則是18:40從台北桃園機場起飛，21:20到達武漢。除東航之外，南航也將於9月22日復飛武漢到台灣桃園的航線；至於華航則將評估是否復飛。

目前兩岸直航空運航點除了疫情期間沒有中斷的北京、上海、廈門、成都航點外，政府已宣布恢復深圳、廣州、南京、重慶、杭州、福州、青島、武漢、寧波、鄭州10個航點。

武漢 航線 疫情

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