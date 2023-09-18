我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約華裔針灸師無證行醫 致華婦肺衰竭倒在街頭

解放軍機103架次擾台 中外交部：不存在海峽中線

「中國經濟崩潰論」甚囂塵上 新華社發表系列評論反擊

中國新聞組／即時報導
英國「經濟學人」（The Economist）雜誌8月底的封面報導為「中國經濟何以救不起來」，文章稱日益獨裁的中國政府正做出種種錯誤的決定。中國官方通訊社新華社17日發文予以反擊。（圖／截自經濟學人網站）
英國「經濟學人」（The Economist）雜誌8月底的封面報導為「中國經濟何以救不起來」，文章稱日益獨裁的中國政府正做出種種錯誤的決定。中國官方通訊社新華社17日發文予以反擊。（圖／截自經濟學人網站）

面對當前國際社會普遍看淡中國經濟未來表現，新華社發表系列文章反擊當前「中國經濟崩潰論」。17日首篇文章指出，這輪唱衰配合所謂「去風險」的論調而起，意在誤導世界，動搖對中國經濟的信心，把中國塑造為世界經濟「風險之源」，破壞中國與各國的合作關係，說到底仍是過去幾十年來多次出現並最終被事實反覆打臉的所謂「中國崩潰論」鬧劇的延續。

文章首先批評英國《經濟學人》日前一期關於中國經濟的巨龍封面「很唬人」，標題驚呼「中國經濟見頂了」。文章稱，同樣的巨龍形象曾出現在2002年6月15日期特別增刊，標題是「喘不上氣的中國龍」。該刊物當時預言，中國經濟增長在十年內將大幅放緩。

「然而接下來十年的事實是，中國經濟年均增長約10.5%，遠超世界主要發達經濟體同期平均水平。」

新華社指出，根據國際貨幣基金（IMF）最新預測，2023年美國經濟增速只有1.8%，英國增速只有0.4%，德國經濟將萎縮0.3%。中國的經濟表現是：上半年GDP年比增長5.5%，在世界主要經濟體中名列前茅。

新華社表示，世界銀行、OECD和IMF分別預測2023年中國經濟將增長5.6%、5.4%和5.2%。「這放在任何一個主要經濟體都是相當不錯的成績，中國經濟仍然是全球經濟增長的『領頭羊』『發動機』。但某些西方政客和媒體卻罔顧事實，肆意炒作，唱衰中國經濟。實際上它們並非不懂經濟，而是別有用心。」

新華社稱，西方媒體和政客輪番上陣，急切切販賣焦慮，假惺惺把脈開方，就是想散布「中國經濟不行了」的悲觀論調，企圖瓦解民眾對中國經濟前景的信心，影響投資者對中國市場的信心，打擊中國經濟預期，破壞中國經濟運行，阻滯中國發展進程。

文章強調，中國政府有效利用充裕的政策空間，為應對短期波動出台針對性措施，今年前八個月中國主要經濟指標回升向好，「在世界經濟波動下行、外部環境更趨複雜嚴峻的背景下，中國經濟在持續恢復中展現韌性與活力」。

文章最後表示，中國目前面臨的國內外經濟複雜形勢不可否認，中國經濟回升向好更是客觀事實。「唱衰別人不會使自己更好，更干擾不了中國經濟穩健發展的進程。事實面前，『中國經濟崩潰論』注定再度崩潰」。

投資 德國 貨幣

上一則

APEC舊金山「拜習會」有望？學者：機率非常高

下一則

首條因疫情中斷的兩岸航線 武漢直飛桃園復航

延伸閱讀

中國國安部屢談外交 分析：習近平著魔國家安全

中國國安部屢談外交 分析：習近平著魔國家安全
感染症流行新趨勢 醫示警三大病毒「感覺綿綿無止盡」

感染症流行新趨勢 醫示警三大病毒「感覺綿綿無止盡」
三箭齊發 侯友宜鋪陳可預測形象

三箭齊發 侯友宜鋪陳可預測形象
港媒：中國社會負面情緒暗潮湧動 改革迫在眉睫

港媒：中國社會負面情緒暗潮湧動 改革迫在眉睫

熱門新聞

澳洲1智庫發布尖端技術研究的國家競爭力排名，中國被指在19領域排在首位，領先美歐日。(取材自日經中文網)

澳智庫揭中國19項尖端技術全球領先 為什麼中媒不高興了

2023-09-16 06:30
華為最新旗艦手機Mate 60 Pro搭載中國國產晶片引發關注。（路透）

7奈米輸慘？華為輪值董座徐直軍：國產晶片再差都要用

2023-09-16 02:37
有網友購得華為Mate60 Pro新機後，在飛機上測試撥打衛星電話功能。（新浪網）

華為Mate60 Pro具衛星電話功能 用戶拿上飛機測試惹議

2023-09-11 09:37
小紅書網友透露，好市多中國門店「開市客」有售愛馬仕包。(截取自小紅書)

中國好市多奢侈品「賣場式」銷售 愛馬仕20分鐘搶光

2023-09-14 14:27
iPhone 15系列15日晚間在中國開啟預售，開售10分鐘內，蘋果官網一度崩潰。記者黃筱晴／攝影

iPhone 15在中預售太火爆 蘋果官網開售10分鐘崩潰

2023-09-16 11:35
「中國第一網紅」李子柒在頻道停更逾2年後，近日無預警回歸鏡頭前拍攝露臉影片。（取材自微博）

「中國第一網紅」李子柒停更2年首露面 網轟動：模樣變了

2023-09-16 03:32

超人氣

更多 >
南加八旬華裔老父 槍殺35歲兒 原因是？

南加八旬華裔老父 槍殺35歲兒 原因是？
專家警告 勿用醋和小蘇打疏通阻塞水管

專家警告 勿用醋和小蘇打疏通阻塞水管
馬斯克險因自駕送命 自傳曝光怒飆工程師

馬斯克險因自駕送命 自傳曝光怒飆工程師
歐洲貴？這4國生活費不到美國的一半

歐洲貴？這4國生活費不到美國的一半
退休族財力不足 紅藍卡和白卡保障有限 優雅老去更難了

退休族財力不足 紅藍卡和白卡保障有限 優雅老去更難了