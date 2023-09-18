「中國經濟崩潰論」甚囂塵上 新華社發表系列評論反擊

英國「經濟學人」（The Economist）雜誌8月底的封面報導為「中國經濟何以救不起來」，文章稱日益獨裁的中國政府正做出種種錯誤的決定。中國官方通訊社新華社17日發文予以反擊。（圖／截自經濟學人網站）

面對當前國際社會普遍看淡中國經濟未來表現，新華社發表系列文章反擊當前「中國經濟崩潰論」。17日首篇文章指出，這輪唱衰配合所謂「去風險」的論調而起，意在誤導世界，動搖對中國經濟的信心，把中國塑造為世界經濟「風險之源」，破壞中國與各國的合作關係，說到底仍是過去幾十年來多次出現並最終被事實反覆打臉的所謂「中國崩潰論」鬧劇的延續。

文章首先批評英國《經濟學人》日前一期關於中國經濟的巨龍封面「很唬人」，標題驚呼「中國經濟見頂了」。文章稱，同樣的巨龍形象曾出現在2002年6月15日期特別增刊，標題是「喘不上氣的中國龍」。該刊物當時預言，中國經濟增長在十年內將大幅放緩。

「然而接下來十年的事實是，中國經濟年均增長約10.5%，遠超世界主要發達經濟體同期平均水平。」

新華社指出，根據國際貨幣 基金（IMF）最新預測，2023年美國經濟增速只有1.8%，英國增速只有0.4%，德國 經濟將萎縮0.3%。中國的經濟表現是：上半年GDP年比增長5.5%，在世界主要經濟體中名列前茅。

新華社表示，世界銀行、OECD和IMF分別預測2023年中國經濟將增長5.6%、5.4%和5.2%。「這放在任何一個主要經濟體都是相當不錯的成績，中國經濟仍然是全球經濟增長的『領頭羊』『發動機』。但某些西方政客和媒體卻罔顧事實，肆意炒作，唱衰中國經濟。實際上它們並非不懂經濟，而是別有用心。」

新華社稱，西方媒體和政客輪番上陣，急切切販賣焦慮，假惺惺把脈開方，就是想散布「中國經濟不行了」的悲觀論調，企圖瓦解民眾對中國經濟前景的信心，影響投資 者對中國市場的信心，打擊中國經濟預期，破壞中國經濟運行，阻滯中國發展進程。

文章強調，中國政府有效利用充裕的政策空間，為應對短期波動出台針對性措施，今年前八個月中國主要經濟指標回升向好，「在世界經濟波動下行、外部環境更趨複雜嚴峻的背景下，中國經濟在持續恢復中展現韌性與活力」。

文章最後表示，中國目前面臨的國內外經濟複雜形勢不可否認，中國經濟回升向好更是客觀事實。「唱衰別人不會使自己更好，更干擾不了中國經濟穩健發展的進程。事實面前，『中國經濟崩潰論』注定再度崩潰」。