人民幣貶值 中國主要房產開發商匯損近30億美元

中國主要房地產開發商外匯虧損累計金額近30億美元，圖為中國最大地產商「碧桂園」。（圖／美聯社）

中國主要房地產 開發商外匯虧損累計金額近30億美元，主要因上半年以美元計價的債務，隨著人民幣對美元匯價進一步貶值而膨脹，增添房地產開發商取得現金償還攀升債務的壓力。

根據日經亞洲（Nikkei Asia）研究數據，中國在2020年COVID疫情封控前，合約銷售排名前30大上市房地產開發商中的24家，合計淨匯損達212.5億元人民幣（約27.5億美元）。

儘管這些都是紙上匯損金額，實際損益仍須視到期日匯率 而定。不過，這個數據可以作為衡量陷入財務困境開發商匯率風險的指標，特別是在人民幣兌美元匯率於9月8日貶至16年低點之際。

法國外貿銀行（Natixis）首席亞太經濟學家艾西亞（Alicia Garcia Herrero）認為人民幣之所以貶值，是中國人民銀行調降存款準備金率和利率，造成流動性增加所致。

艾西亞說：「這兩項再加上現在流入中國的投資 組合呈現負值都造成人民幣貶值。人民幣貶值是援助房地產開發商的副產品，但顯然增添美元計價債務過高房地產開發商的財務負擔。」

報導中表示，恆大集團以41.4億元人民幣淨匯損居冠，占上半年虧損330億元人民幣的12.5%。恆大集團在截至6月底止的6250億元人民幣債務中，以美元和港元計價債務占了26.3%。港元匯率則是緊盯美元。

今年上半年人民幣貶值近10%，恆大集團以這兩種外幣借貸的債務，在轉換成人民幣後大幅膨脹。

碧桂園淨匯損則逾30億人民幣，助長上半年破紀錄的淨損489.3億人民幣。碧桂園上月未能如期支付兩檔以美元計價債券合計利息2250萬美元後，成為全球投資人密切關注的對象。

報導中表示，美元匯率波動對保力發展集團的衝擊逐漸緩和，這家在合約銷售排名最高的地產業者、同時也和解放軍有淵源的實體，以美元計價的債券和短期貸款僅略高於10億美元，比去年的15億美元低。

龍湖地產集團則是試圖利用避險及逐步削減以美元和港元計價債務，來管理匯率波動風險。龍湖地產是少數在全球3大債信評等公司被列為投資等級的民間開發商。

龍湖集團目前外幣計價債務占21.6%，比3年前減少5.4個百分點，截至6月底，當中的97%已透過利率交換進行避險。

儘管不動產產業前景悲觀，人行不太可能承擔更多匯率波動影響的風險。

法國巴黎銀行(BNP Paribas) 駐香港的外匯與利率策略部門主管Ju Wang指出：「我相信房地產開發商的美元計價債務不會成為人行在匯率方面的考量。即便匯損龐大，有問題的僅限於幾家陷入財務困境的開發商。其他許多開發商已大幅減少部位，或替手中的外匯部位避險。