普金會落幕 北京態度將影響中俄朝合作走向

俄國總統普亭(中左)與北韓領導人金正恩(中右)。(美聯社)

北韓 領導人金正恩訪俄行程剛落幕，時隔4年多與俄羅斯 總統普亭 的會談引發外界關注與猜測。專家指出，北京當局的態度將成為決定中俄朝合作及「新冷戰局勢」走向的重要關鍵。

金正恩與普亭（Vladimir Putin）13日於俄羅斯的東方太空發射場（Vostochny Cosmodrome）舉行會談，會後未公開共同聲明等會談成果，但金正恩暗示為俄烏戰爭提供支援、以及普亭表示可協助北韓開發人造衛星等言論，讓外界推測俄羅斯與北韓很有可能展開進一步軍事及經濟合作。

但實際合作深度，以及俄朝關係強化對中俄朝陣營的影響，專家分析仍眾說紛紜。部分意見認為，北韓與俄羅斯關係強化，將更加確立中俄朝對抗美日韓的「新冷戰局勢」。北韓大學院大學教授梁茂進指出，金正恩與普亭會談雖可能引起美日韓在政治、外交、軍事上的施壓，但預期效果不大。

也有分析認為北京當局並不樂見俄朝強化合作，甚至對俄羅斯未來可能與北韓合作的方式保持懷疑態度。南韓國立外交院教授表娜俐分析，俄羅斯確實需要武器，但俄方是否真的會那麼輕易地交出北韓所需的尖端軍事技術仍是問號；她也認為，中國並不樂見金正恩與普亭會談，俄朝合作關係要擴大至中俄朝三方合作更需要相當時間。

南韓外國語大學國際區域學院教授康埈榮則指出，俄羅斯與北韓都受到國際社會譴責、制裁，才選擇合作，中國沒有理由選擇加入，且會避免因此讓美國抓到把柄，同時保留與美國合作的空間；比起加入軍事合作，中國與俄羅斯、北韓比較可能採取踩邊線的經濟合作。

在美日韓高度警惕俄朝領導人會談，並多次示警俄朝軍事合作將嚴重違反聯合國安理會決議等國際規範同時，作為俄羅斯與北韓最大貿易夥伴兼政治盟友的中國，目前對這次普金會仍未做出明顯表態，但已馬不停蹄開始安排與美國、俄羅斯的雙邊峰會，很有可能造成世界局勢進一步變化。

中國外長王毅與白宮國家安全顧問蘇利文長達12小時的會談結束後，馬不停蹄前往莫斯科與俄國外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）會面，還為此排開原訂的聯合國大會行程，除協商中俄峰會日程，王毅與拉夫羅夫將在會談中討論最高層級合作、強化在國際上的合作、俄烏戰爭等問題。

克里姆林宮先前曾表示，普亭計畫在年內與中國國家主席習近平接觸，外界預測普亭出席10月舉行的一帶一路論壇時與習近平會談的可能性最大。也有意見認為，金正恩可能也會參與這次論壇，或是在年底前訪中，若金正恩出席論壇，可能促成三方會談。

為牽制中俄朝合作關係，美國可能嘗試改變與中國的衝突局勢，在俄方積極推進普習會同時，王毅與蘇利文的長時間對談也提高了外界對習近平於11月亞太經濟合作會議（APEC）峰會上與拜登總統進行雙邊會談的期待。學者預期，中方可能藉此機會向國際社會表明相關立場。

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影片來源：世界新聞網 一洲焦點