才剛見蘇利文 王毅赴俄出席中俄戰略安全磋商

中共中央外辦主任王毅16、17日在馬爾他與美國白宮國家安全顧問蘇利文舉行多輪會晤。（取自中國外交部網站）

中共中央外辦主任王毅 16、17日在馬爾他與美國白宮國家安全顧問蘇利文 舉行多輪會晤後，中國外交部18日發布新聞稿稱，應俄羅斯 聯邦安全會議秘書帕特魯舍夫（Nikolai Patrushev）邀請，王毅將於9月18日至21日赴俄舉行中俄第18輪戰略安全磋商。

俄羅斯衛星通訊社日前報導，俄羅斯外交部發言人札哈羅娃13日在記者會上表示，王毅將於9月18日訪問俄羅斯，並與俄羅斯外長拉夫羅夫舉行會談。

札哈羅娃說，拉夫羅夫18日將在莫斯科與王毅舉行會談，計畫討論廣泛的雙邊合作問題，包括最高級別和高級別接觸。兩國外長還將討論加強在國際舞台的合作、在國際組織和論壇中的聯合工作以及烏克蘭危機。

根據中國外交部新聞稿，王毅在馬爾他與蘇利文舉行的多輪會晤中，「雙方圍繞穩定和改善中美關係進行了坦誠、實質性、建設性的戰略溝通」。

王毅強調，台灣問題是中美關係第一條不可逾越的紅線，美方必須恪守中美三個聯合公報，落實不支持台獨的承諾。中國的發展有著強大內生動力，遵循必然的歷史邏輯，是阻擋不了的，中國人民正當的發展權利不容剝奪。

中國外交部新聞稿稱，雙方同意，繼續落實兩國元首峇里島會晤達成的重要共識，保持雙方高層交往，舉行中美亞太事務磋商、海洋事務磋商、外交政策磋商。雙方還探討了進一步支持和便利兩國人員往來措施等。

此外，馬爾他總統維拉17日也會見了王毅。王毅表示，中方讚賞馬方恪守一個中國原則，客觀友善看待中國發展，理解支持中方正當主張。願同馬方一道，繼續堅定相互支持，深化互利合作，攜手開啟中馬關係更加美好的下一個 50年。

王毅並感謝馬爾他為中美戰略溝通提供便利，表示此次雙方圍繞如何穩定中美關係，有效管控分歧，探索互利合作，為應對全球性挑戰承擔中美各自應盡國際責任等進行了長時間溝通，會晤是全面、深入和有益的。

王毅還表示，中方支持馬方擔任聯合國安理會非常任理事國，歡迎馬方繼續為國際和地區熱點問題發揮獨特作用。

馬爾他位於義大利西西里島南端，為地中海內的微型島國，由五個島嶼組成，南部隔地中海與非洲中國相望，國土面積316平方公里，人口僅約51萬人。