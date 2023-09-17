被雜誌社指控抄襲 廣西賀州作協副主席遭撤職

因涉抄襲，廣西賀州市作協副主席王忠民被撤職。 （微博照片）

據新民晚報報導，在遭到多家雜誌社指控抄襲後，上周五，廣西作家協會通報，賀州市作協副主席王忠民抄襲情況屬實，撤銷其賀州市作協副主席職務，及廣西作協會籍。

澎湃新聞此前報導稱，9月14日，《山東文學》微信 公號發布《嚴正聲明》稱，編輯部接到讀者反映，本刊於2022年第2期發表的《睡夢的長廊》（組詩）中部分內容涉嫌抄襲，編輯部十分重視。

經核查，認為《水果》、《父親年輕時吹笛》、《春來處，你明媚如故》、《睡夢的長廊》幾首存在套改他人詩作現象，涉嫌抄襲。

「在此，我們向原作者向以鮮、宋斌、葉下蟲兒（張曉梅）、藍藍表示誠摯的歉意。」《山東文學》稱，作為一本原創文學期刊，歷來堅決反對套改、抄襲等不道德行為，現決定追回2022年第2期王忠民的稿費，今後不再刊發該作者作品。

之後，《詩歌月刊》雜誌社也發布《嚴正聲明》稱，2023年9月15日，據微信公眾號「讀一首好詩」反映，本刊2022年第8期刊發的王忠民詩歌《雷聲》《月光落地》涉嫌抄襲湖南詩人茹阿瑪的同名作品。本刊了解到情況後，第一時間進行對比細讀，認為其中抄襲成立。

《詩歌月刊》稱，作為一本原創詩歌刊物，對抄襲行為零容忍，現決定追回當期支付給王忠民的稿酬，並在今後不再錄用該作者的作品。在此，向原創作者茹阿瑪表示誠摯的歉意。

9月15日，廣西作家協會在廣西文聯網發布《關於對網傳王忠民抄襲情況調查的通告》稱，「對所反映的賀州市作協副主席王忠民抄襲情況進行調查。經認真核查，情況屬實。 」同時表示，協會認為王忠民不具備申報中國作協會員資格，於9月14日向中國作協申請撤回對他的推薦；同時依據相關章程撤銷王忠民賀州市作協副主席職務、取消賀州市作協會員資格。