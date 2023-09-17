中國恒大財富董事長被捕 未兌付本息47億美元

恒大財富包括董事長在內多人被採取刑事強制措施，恒大財富截至去年底未兌付本息約達人民幣340億元。（路透）

中國地產商恒大集團 債務問題持續延燒，根據深圳市公安局南山分局16日晚間公告，恒大集團旗下理財公司恒大財富董事長杜亮等多人已遭警方採取「刑事強制措施」。中國財新網指出，截至去年底，恒大財富未兌付本息約達人民幣340億元（約47億美元）。

綜合財新網和界面新聞報導，杜亮也是截至目前，恒大旗下公司唯一被採取刑事強制措施的高層。

財新網表示，恒大財富的前身為恒大金服，成立於2015年11月18日，為恒大集團的全資子公司。恒大金服於2016年3月上線，正值中國全國P2P盛行，恒大金服即為恒大集團旗下的P2P平台。

2018年起，中國多個P2P爆雷，官方對行業進行全面整頓。恒大金服產品隨後下架，並於2019年5月30日宣布更名為恒大財富。

報導稱，更名後，恒大財富依然在銷售各種理財產品，這些產品多打著「供應鏈 金融」名義，融資人或為恒大集團關聯企業，或為其宣稱的上下游供應商，並在各地多家無牌照資質的「偽金交所」掛牌。募資由恒大財富實際控制，形成一個「資金池」，和「中植系」四大財富管理平台的定融產品一樣，具備典型的「自融特徵」。

恒大財富2021年9月初正式暴雷，宣布暫停兌付所有理財產品本金，包含離職的公司高層、員工、供貨商、恒大業主及普通投資 者，多達數十萬人難以收回本金，因此在多地引發維權潮。

2021年9月13日，恒大財富曾發布一份兌付方案，提出現金分期兌付、實物資產兌付及理財額度沖抵購房尾款等三種兌付方式供投資者選擇。

但在此次恒大財富被公安立案調查前，恒大財富已於8月31日發布公告稱，因公司資產處置進度不及預期，未獲得資產處置資金，已無法開展該月兌付。

深圳市公安局南山分局16日晚間發布的通報表示，恒大財富相關案件正在進一步偵辦中，並為需要報案的投資人提供報案登記方式。

上海澎湃新聞稱，恒大財富在開展業務的過程中涉嫌非法集資。一位資深法律專家認為，進入刑事立案階段後，相關涉案資產、贓款贓物投資形成的資產等將依法應被查封、凍結、扣押，後續將依法處理。公安機關對恒大財富立案，將有利於依法開展追贓挽損工作，或可一定程度減少恒大財富相關投資人的損失。