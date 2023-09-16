iPhone 15在中預售太火爆 蘋果官網開售10分鐘崩潰

iPhone 15系列15日晚間在中國開啟預售，開售10分鐘內，蘋果官網一度崩潰。記者黃筱晴／攝影

iPhone 15系列15日晚間在中國開啟預售，開售10分鐘內，蘋果官網一度崩潰。從京東平台的預約數據來看，iPhone 15 Pro系列預約總數達到了256萬人，已經遙遙領先其他任何廠商，甚至連重大突破的華為Mate 60系列都無法與之匹敵。

京東平台的預約數據顯示，iPhone 15 Pro機型預約數超過了113萬人；而配置更高規，價格也更高的iPhone 15 Pro Max預約人數更多，已經超過143萬人。需注意的是，兩款機型的預約可能會有重疊，且預約只是點擊按鈕而已，並不是訂金預售，無需支付任何費用。

而在天貓Apple Store官方旗艦店，開售1分鐘內，首批iPhone 15Pro、iPhone 15 Pro Max售罄。界面新聞報導，天貓相關負責人介紹，半小時內補貨了九次，還在持續補貨中。

美團外賣對外發布的數據顯示，iPhone15系列在該平台預售前30分鐘銷售額突破人民幣2億元（2750萬美元），直播成交近三成。抖音 、拼多多 、餓了麼、盒馬等平台同樣參與了iPhone預售。

快科技報導，從目前的數據來看，雖然大家嘴上都在吐槽蘋果沒誠意、擠牙膏，不斷唱衰iPhone，但「身體上卻依然很誠實」。不少網友打趣，「果然是躲得過初一，躲不過15。」