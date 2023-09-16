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茅台聯名德芙推「酒心巧克力」 上架1分鐘售罄

記者陳宥菘／即時報導
茅台最新跨界聯名商品，攜手德芙推出的「茅小凌酒心巧克力」，16日下午3點半開賣不到1分鐘便「秒殺」。（截取自茅台）
茅台最新跨界聯名商品，攜手德芙推出的「茅小凌酒心巧克力」，16日下午3點半開賣不到1分鐘便「秒殺」。（截取自茅台）

茅台最新跨界聯名商品，攜手德芙推出的「茅小凌酒心巧克力」，延續前期茅台冰淇淋、醬香拿鐵的熱度，16日下午3點半在多個平台開賣後，不到1分鐘便「秒殺」。售價方面，2粒包裝售價落在人民幣35元至39元（約4.8到5.3美元）。

財聯社報導，茅台酒心巧克力16日下午3點半在天貓、i茅台、茅台冰淇淋旗艦店、德芙官方旗艦店等線上線下平台同步開賣。根據實測，線上電商平台在1分鐘內售罄，而茅台冰淇淋店等線下平台也在10多分鐘內售罄。一名茅台冰淇淋店工作人員在開賣約10分鐘時便說，「現在來肯定買不到了，只有明天了，屆時我們還有少量現貨。」

德芙亦回應表示，首批現貨已經售罄，但下午5點至晚間8點開始每個整點均有預售，目前也在聯繫公司緊急生產，有了確認信息會通過店鋪或官方渠道公布。

封面新聞報導，酒心巧克力上架天貓超市後隨即被搶空，而首筆訂單在開賣18分鐘後即送達消費者手中。首單消費者王女士購買的是12粒裝的經典口味款。她說，自己全家人都是「茅粉」，這次看到茅小凌酒心巧克力上市，也是抱著試一試的心態，「沒想到真的搶到」。

根據官方掛出的產品訊息，首批上市的版本為2粒 x 10g和12粒 x 10g兩種包裝，分為經典版和減糖版兩種口味。其中2粒裝價格分別為每盒人民幣35元、每盒人民幣39元，一顆平均售價為新台幣77元（約2.4美元）。

關於產品的價格問題，「35元2顆茅台巧克力貴不貴？」迅速成為微博熱門話題。另外，12粒價格分別為每盒人民幣169元（約23美元）、每盒人民幣179元（約24美元）。茅台方面表示，後續還會推出6粒 x 10g的規格。

此次聯名是在巧克力中添加2%53度貴州茅台酒。由於含有酒精成分，官方也在產品說明中標示，酒精含量小於1%，未成年人、孕婦、酒精過敏者等請勿食用，使用後請勿立即駕車，駕車時請勿食用。

茅台近期一波波跨界聯名成功引起市場關注。分析多指出，茅台推出聯名產品不僅僅是新品，更是推動品牌年輕化的戰略落地。茅台董事長丁雄軍曾公開表示，茅台冰淇淋是培育年輕消費者茅台醬香口感，推動茅台品牌年輕化、時尚化的重要抓手，抓住年輕人，就是抓住茅台的未來。

茅台最新跨界聯名商品「茅小凌酒心巧克力」2粒裝價格落在每盒人民幣35元（約新台幣...
茅台最新跨界聯名商品「茅小凌酒心巧克力」2粒裝價格落在每盒人民幣35元（約新台幣153元）至每盒人民幣39元（約新台幣171元）。（截取自茅台官方購物平台）

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