航太專家「紅二代」 李尚福掌中國國防半年就出事？

圖為中國國防部長李尚福今年6月出席新加坡香格里拉對話的資料照。（美聯社）

65歲的中國國防部 長李尚福 上月底在北京出席中非和平安全論壇全體會議後，已超過兩周沒有公開露面。這是三個月內，第二位傳出已出事的中共副國級幹部（國務委員），稍早秦剛消失一個月後，7月底被免除外長職務（仍保留國務委員身分），迄今仍未現身。

李尚福是「紅二代」，父親是老紅軍李紹珠，出身軍事航天系統，曾任西昌衛星發射中心主任，長期主管武器裝備，中國載人航天工程總指揮等，家庭背景、歷練完整。

李尚福也長年從事太空發射任務，曾是首位以戰略支援部隊軍官出任載人航天工程副總指揮的人，與馬興瑞、袁家軍等多位出身軍工系統的現任高官都有過共事經歷。他近十年轉至軍事裝備領域任職，2017年出任中央軍委裝備發展部及部長後，因共軍購買俄羅斯武器遭美國政府點名制裁，爾後晉升為共軍陸軍上將，中共二十大後當選中央軍委委員，今年3月升任國務委員並接替魏鳳和擔任國防部長。港媒還解讀大有向美方示威之意。

今年8月，李尚福還正常出席和各國防務部門負責人的會面活動，包括訪問俄羅斯、白俄羅斯 ，出席「莫斯科國際安全會議」，期間他曾對台強硬喊話，表示「台灣問題是中國內政，不容任何外來干涉。中國統一是歷史大勢，在台灣問題上玩火、妄圖『以台制華』必將以失敗告終。」

此前火箭軍司令員李玉超、政委徐忠波兩人在7月底無預警卸任，隨後傳出同樣出身火箭軍的魏鳳和也被查；前副司令員吳國華則在7月初「因病醫治無效」逝世。對於李玉超、魏鳳和被查的傳聞，中國國防部在8月31日的記者會上首度回應表示，「反腐鬥爭永遠在路上」，官方堅持「有案必查，有腐必懲」，但並未透露更多細節。