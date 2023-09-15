宋濤會見洪秀柱：盼兩岸青年多交流

中國國台辦主任宋濤（左）與中國國民黨前主席、中華青雁和平教育基金會董事長洪秀柱（右）。記者林宸誼／攝影

第六屆海峽兩岸青年發展論壇15日上午在杭州舉行，中國國台辦主任宋濤在會前與中國國民黨 前主席、中華青雁和平教育基金會董事長洪秀柱會面時表示，兩岸關係需要兩岸青年更多的交往交流與相互了解。洪秀柱則感謝宋濤上任後為兩岸交流解決了許多問題。

聽到此次來訪的台灣青年都是「首來族」，宋濤高興的表示，兩岸關係需要兩岸青年更多的交往交流，及相互的了解。兩岸關係的和平發展，還需要兩岸青年能夠堅定立場，也就是堅持九二共識、反對台獨，帶動兩岸關係和平發展。

宋濤指出，中國始終尊敬關愛造福台灣同胞，努力促進兩岸經濟融合發展，「日前中國國務院 提出福建省探索兩岸融合的意見，希望也能透過青發論壇爭取推動兩岸關係和平發展。」

今年農曆正月初六才與宋濤見面的洪秀柱提到，宋濤上任之後，馬不停蹄地四處奔走，也解決了很多的問題，和提出了很多新的想法。

洪秀柱指出，雖然有很多台商在中國已經扎根二三十年，可以說已經在中國「安家落戶」，但對於自家的家鄉台灣有非常的愛護之情，對現在整個情勢的轉變也有非常多的憂心。

洪秀柱提到， 今年兩岸青年發展論壇邁向第六屆，即使遇到三年疫情 ，也沒有因此缺席。「很多台商的第二代年輕朋友，也在這三年疫情當中踴躍參加論壇。」