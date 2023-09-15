我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

侯友宜紐約會台青 當一日廚師煮牛肉麵下煎餃

唐山燒烤店翻版 鄭州女在餐廳拒搭訕 遭拽髮拖行

宋濤會見洪秀柱：盼兩岸青年多交流

記者林宸誼／即時報導
中國國台辦主任宋濤（左）與中國國民黨前主席、中華青雁和平教育基金會董事長洪秀柱（右）。記者林宸誼／攝影
中國國台辦主任宋濤（左）與中國國民黨前主席、中華青雁和平教育基金會董事長洪秀柱（右）。記者林宸誼／攝影

第六屆海峽兩岸青年發展論壇15日上午在杭州舉行，中國國台辦主任宋濤在會前與中國國民黨前主席、中華青雁和平教育基金會董事長洪秀柱會面時表示，兩岸關係需要兩岸青年更多的交往交流與相互了解。洪秀柱則感謝宋濤上任後為兩岸交流解決了許多問題。

聽到此次來訪的台灣青年都是「首來族」，宋濤高興的表示，兩岸關係需要兩岸青年更多的交往交流，及相互的了解。兩岸關係的和平發展，還需要兩岸青年能夠堅定立場，也就是堅持九二共識、反對台獨，帶動兩岸關係和平發展。

宋濤指出，中國始終尊敬關愛造福台灣同胞，努力促進兩岸經濟融合發展，「日前中國國務院提出福建省探索兩岸融合的意見，希望也能透過青發論壇爭取推動兩岸關係和平發展。」

今年農曆正月初六才與宋濤見面的洪秀柱提到，宋濤上任之後，馬不停蹄地四處奔走，也解決了很多的問題，和提出了很多新的想法。

洪秀柱指出，雖然有很多台商在中國已經扎根二三十年，可以說已經在中國「安家落戶」，但對於自家的家鄉台灣有非常的愛護之情，對現在整個情勢的轉變也有非常多的憂心。

洪秀柱提到， 今年兩岸青年發展論壇邁向第六屆，即使遇到三年疫情，也沒有因此缺席。「很多台商的第二代年輕朋友，也在這三年疫情當中踴躍參加論壇。」

疫情 國務院 國民黨

上一則

北京最後一家家樂福停業 半年關店破百家

下一則

習近平晤尚比亞總統 兩國提升至全面戰略合作夥伴關係

延伸閱讀

會見浙江省委書記 洪秀柱：努力促進台浙兩地交流合作

會見浙江省委書記 洪秀柱：努力促進台浙兩地交流合作
國台辦發言人陳斌華初登場：盼選後重回兩岸和平

國台辦發言人陳斌華初登場：盼選後重回兩岸和平
兩岸中山論壇 宋楚瑜會宋濤聚焦「反台獨」

兩岸中山論壇 宋楚瑜會宋濤聚焦「反台獨」
宋濤會宋楚瑜 雙方：共謀中華民族偉大復興

宋濤會宋楚瑜 雙方：共謀中華民族偉大復興

熱門新聞

有網友購得華為Mate60 Pro新機後，在飛機上測試撥打衛星電話功能。（新浪網）

華為Mate60 Pro具衛星電話功能 用戶拿上飛機測試惹議

2023-09-11 09:37
網友讚坐在車裡的小三有天然仙氣。（取材自51吃瓜網）

公婆帶媳婦幼孫攔車抓姦 小三意外曝光 網狂讚：真的美

2023-09-09 08:30
小紅書網友透露，好市多中國門店「開市客」有售愛馬仕包。(截取自小紅書)

中國好市多奢侈品「賣場式」銷售 愛馬仕20分鐘搶光

2023-09-14 14:27
華為最新旗艦手機Mate 60 Pro搭載中國國產晶片引發關注。（路透）

7奈米輸慘？華為輪值董座徐直軍：國產晶片再差都要用

2023-09-16 02:37
荷蘭光刻機巨頭艾司摩爾（ASML）執行長溫彼得在新聞節目中接受訪問。（取材自觀察者網）

ASML執行長：孤立中國沒希望…不分享技術、中國會變得非常創新

2023-09-09 02:30
中國海軍第一艘平甲板、具備三條電磁彈射器的大型航空母艦「福建號」。（取材自微博）

中航母福建艦將海試？ 「蘑菇雷達」被譽媲美福特號

2023-09-09 23:04

超人氣

更多 >
7奈米輸慘？華為輪值董座徐直軍：國產晶片再差都要用

7奈米輸慘？華為輪值董座徐直軍：國產晶片再差都要用
華人抗議旅行社費用過高且扣護照 旅行社回：並未扣押

華人抗議旅行社費用過高且扣護照 旅行社回：並未扣押
「中國第一網紅」李子柒停更2年首露面 網轟動：模樣變了

「中國第一網紅」李子柒停更2年首露面 網轟動：模樣變了
洛華埠商鋪遭非裔搶劫 女店員攔阻被暴打血流不止

洛華埠商鋪遭非裔搶劫 女店員攔阻被暴打血流不止
航太專家「紅二代」 李尚福掌中國國防半年就出事？

航太專家「紅二代」 李尚福掌中國國防半年就出事？