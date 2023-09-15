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北京最後一家家樂福停業 半年關店破百家

記者陳政錄／即時報導
家樂福北京四元橋門市暫停營業。取自新京報
家樂福北京四元橋門市暫停營業。取自新京報

連鎖量販店家樂福持續在中國市場敗退。據北京商報，北京的最後一家家樂福門市四元橋店，已於近日暫停營業，另根據蘇寧易購半年報，今年上半年，家樂福就至少關停了在中國的106家門市。

今年初以來，家樂福在中國就屢傳消費者使用購物卡結算受限的消息，被認為與其積欠供應商貨款、業績不振有關。

中國蘇寧預購集團2019年公告收購家樂福中國80%的股份，根據其年報、半年報，截止到2020年底，家樂福超市中國門市有228家，但到2022年12月僅剩147家。另，2023年半年報顯示，截止到今年上半年，全中國的家樂福僅剩下41家，也就是說半年關閉了106家。

據北京商報統計，今年2月以來，旺旺、好麗友、統一等品牌企業紛紛申請凍結家樂福中國資產，追討貨款，其中，好麗友食品申請凍結金額達人民幣2,274.12萬元、旺旺申請凍結家樂福供應鏈公司人民幣2,398萬元。

對於此次家樂福北京四元橋店停業，該門市工作人員向前往探訪的陸媒新京報稱，暫停營業的原因是賣場內部商品無貨，未來有再開放的可能。

不過，今年6月，四元橋店就曾傳出消費者儲值卡無法正常使用，8月下旬傳出貨架空置，且先前包括北京天通苑店、雙井店等門市關閉時，北京家樂福均以門市維修、調整作為回應，但至今均未明確恢復營業時間。

北京商報引述接近家樂福中國公司的知情人士透露，今年門市相繼閉店前，營運已逐漸失控，貨架大面積缺貨，供應商也不再供應商品。目前，天津的家樂福門市已幾乎全部關閉，不久前廣州最後一家門市關閉，導致廣州、深圳兩地已無家樂福超市。此外，武漢的家樂福也已全部停止營業。

北京 供應鏈 武漢

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