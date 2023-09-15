恆大人壽資不抵債 中國官方成立海港人壽接手

中國恆大集團爆發債務危機，旗下的恆大人壽也出現資不抵債情況，受到貼身監管。（路透）

中國恆大 集團爆發債務危機，旗下的恆大人壽也出現資不抵債情況，受到貼身監管。中國金融監管部門今天批准由5家具國資背景公司合資成立的海港人壽開業，全盤接手恆大人壽保險 業務及相應的資產、負債。

綜合證券時報網、每日經濟新聞等陸媒報導，中國國家金融監督管理總局官網今天公布海港人壽保險股份有限公司及其分支機構開業的批覆，同意海港人壽開業，並接受深圳金融監管局的屬地監督管理。

深圳金融監管局同日公布「關於海港人壽保險股份有限公司受讓恆大人壽保險有限公司保險業務的批覆」，同意海港人壽整體受讓恆大人壽的保險業務及相應的資產、負債。

深圳金融監管局負責人表示，恆大人壽嚴重資不抵債，監管部門已對其實施貼身監管並開展風險處置，目前公司經營穩定。

海港人壽註冊資本為人民幣150億元（約20.6億美元），5家股東均為國資背景。其中，深圳市鵬聯投資 有限公司持股51%；中國保險保障基金有限責任公司持股25%；廣東粵財投資控股有限公司持股8%；重慶市渝新投資有限公司持股8%；太平人壽保險有限公司持股比例8%。

工商訊息顯示，深圳市鵬聯投資有限公司為深圳國資控股企業，廣東粵財投資控股有限公司為廣東省政府控股，重慶市渝新投資有限公司是重慶市國資控股企業。

恆大人壽今晚回應表示，海港人壽整體受讓恆大人壽的保險業務及相應的資產、負債。海港人壽將履行以恆大人壽名義簽署的保險合約義務，切實保護保險消費者的合法權益。

恆大人壽的前身是中新大東方人壽，成立於2006年5月11日，主營人壽、年金、健康和意外傷害等人身險業務。2015年11月22日，恆大集團宣布進軍保險產業，以39.39億元競得50%股權並更名為恆大人壽，被民間稱為「恆大集團的錢袋子」。

恆大爆發債務危機後，2021年第2季起，恆大人壽出現淨資產收縮、保險業務收入驟減、淨利潤的由盈轉虧和償付能力充足率的持續下降。據保險業協會官網，2021年第3季後，恆大人壽未再披露償付能力報告，其盈利數據也無從得知。

恆大人壽董事長梁棟日前表示，一段時間以來，由於多方面原因，恆大人壽在經營上遇到很大的困難。

海港人壽董事長朱迎近日表示，當前海港人壽將在監管部門指導下，精心組織，周密部署，加快推進各項工作，快速平穩完成恆大人壽保單負債、有效資產及全部機構網點的承接工作，切實保障保險消費者及各有關方面的合法權益，全力維護社會穩定和行業信心。