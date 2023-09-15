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習近平見柬埔寨新首相洪瑪奈 雙方都稱彼此是鐵桿朋友

記者黃國樑／即時報導
洪瑪奈首次出訪即選擇中國，圖為他14日飛抵北京下機的情景。(CGTN記者團微博號)
洪瑪奈首次出訪即選擇中國，圖為他14日飛抵北京下機的情景。(CGTN記者團微博號)

據新華社，中國國家主席習近平今15日上午在人民大會堂會見首次到訪中國的柬埔寨首相洪瑪奈。習近平表示，中國和柬埔寨是鐵桿朋友。建交65年來，雙方始終高度互信、平等相待，這是中柬命運共同體的核心要義。不論國際和地區形勢如何變化，中國始終是柬埔寨最可信賴的朋友、最為堅定的依靠。

洪瑪奈也表示，他把中國作為首個正式出訪的國家，就是為了體現柬新一屆政府將繼續堅定奉行對華友好政策，將柬中鐵桿友誼進一步發揚光大。

習近平指出，洪瑪奈首相就任後選擇中國作為第一個進行雙邊訪問的國家，充分體現了柬埔寨新一屆政府對鞏固和發展中柬友好的高度重視。中國和柬埔寨是鐵桿朋友。建交65年來，雙方始終高度互信、平等相待、互利雙贏，始終堅定支持對方維護國家主權、安全、發展利益，這是中柬命運共同體的核心要義。

他說，今年雙方開啟建設高質量、高水平、高標準中柬命運共同體的新時代。中方願同柬方一道，推動中柬命運共同體建設走深走實，攜手打造構建人類命運共同體的典範。

習近平強調，中方堅定支持柬埔寨探索符合本國國情的發展道路，願同柬方保持經常性戰略溝通，深化治國理政經驗交流。雙方要發揮好政府間協調委員會機制作用，落實好新版中柬命運共同體行動計劃，充實中柬「鑽石六邊」合作架構，共建「工業發展走廊」和「魚米走廊」，推動有關重點合作事項早日落地見效。

習近平說，不論國際和地區形勢如何變化，中國始終是柬埔寨最可信賴的朋友、最為堅定的依靠。中方願同柬方並肩攜手，共同維護國際公平正義，維護廣大發展中國家正當權益。

洪瑪奈則表示，柬方恪守一個中國原則，堅定支持中方維護自身核心利益，支持習近平主席提出的全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議。柬方感謝中方長期以來為柬經濟社會發展提供的大力支持和幫助，願同中方落實兩國領導人達成的重要共識，深化共建「一帶一路」合作，在「鑽石六邊」框架下推動兩國工業、農業、投資、人文等領域合作進一步發展，打造柬中命運共同體，更好造福兩國人民。柬方願同中方在地區和國際事務中密切配合，把柬中關係推向新高度。

習近平 一帶一路 投資

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