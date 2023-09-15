中國博士公布薪資單 在緬甸從事詐騙月入才680元

中國科學院博士張實在微博講述去年8月被騙至緬甸從事電信詐騙的經歷。(截取自張實微博)

中國科學院博士張實今天公布薪資單表示，他去年8月被騙至緬甸 從事電信詐騙，每天工作18小時，未達業績會被體罰，月均收入只有人民幣5000元（約687美元）左右，並非網傳的高薪。

張實是中國科學院地球環境研究所博士，畢業後在江西的中科院廬山植物園從事博士後研究，月薪不到5000元。因為經濟壓力，去年8月在仲介宣稱的高薪工作引誘下被騙至緬北被迫從事詐騙；今年8月交付贖金才獲釋，5日返回中國。

張實今天在微博發布影片講述被騙經過。他說，當時父母、女友都生病，經濟壓力大，一名仲介宣稱有一份新加坡 客服人員的高薪工作，每月1萬5000元加提成（分紅），每周工作6天，每天工作10小時。

張實其後因為沒辦到新加坡簽證，輾轉了香港、曼谷等幾個城市，去年8月中旬到達泰緬邊境的湄索，在他意識到不對勁的時候，已經被詐騙集團 帶到緬甸。

張實曾發簡訊告訴女友，他不想待在緬甸，那邊不安全，但是他已失去人身自由。他也曾試圖逃跑，但發現守衛森嚴，不得不放棄。

綜合南方都市報、新京報報導，張實認為自己被詐騙集團盯上，主要原因包括他在英語方面的優勢，以及知識面比較廣。

據報導，張實所在的緬東妙瓦底，詐騙主要面向海外群體，做的是「歐美盤」。他負責的工作是偽裝成女性，透過社交軟體與受騙者聊天。

他表示，進入詐騙園區的第一個月會有「工資」，大約6000元，之後收入就靠業績提成，如果沒有業績就拿不到任何錢，還要接受體罰。體罰包括跑步、俯臥撐、平板支撐、蛙跳、上下蹲等，連續做1個小時以上，會有人拿著木棍在後面監督。

張實說，他沒有靠業績賺到過錢，「這樣的情況非常普遍的，絕大部分人一年都未必賺到錢」因為現在人們對詐騙套路有所了解，上當受騙的人越來越少，園區業績越來越差。

他指出，所在的公司有兩三百人，每月只能騙到十幾單、二十幾單，每筆至少5000美元，多的有幾十萬甚至上百萬美元。他們給員工提成的比例，最低3%，最高12%。

張實並曬出一張薪資單，顯示他在園區從事電信詐騙，月均收入只有5000元左右，並非網傳高薪。

他說：「實際上一個人是否上當和學歷、閱歷都沒有必然關係。詐騙利用的是人性的弱點，任何人都有可能成為受害者。」

張實指出，詐騙集團對於「洩密」的行為非常忌諱。園區允許他隔一段時間給家人打電話，「因為打電話時有人監控，我沒辦法說實話，甚至很多時候詐騙園區的人還會故意威脅我透露虛假信息給外界。」

因此，在很長一段時間裡，家人並不知道張實的真實處境。後來，張實發現用電腦可以安裝手機模擬器，透過這樣的方式發郵件可以擺脫監控，因此發郵件向國內家人求救。

有一次，張實透過聊天軟體偷偷和女友聯繫，談到了公司的詐騙模式、規章制度、體罰方式等內容，但因為疏忽大意沒有及時刪除被發現。他後來被關還被用木棍打，「當時我被打到完全無法正常站立，睡覺的時候也只能趴著。」

張實從今年4月底到8月初都被關押，起初一個多月是在「兵站」，類似園區的私人監獄。後來，他被轉移到宿舍，這段時間通常每天只能吃一頓飯，而且是不定時的。

其後，園區要求轉帳12萬元才肯放人，但家人在轉帳後發現帳戶被凍結，無法進行轉帳。8月初，張實被換到同一集團的另一個公司。

後來，張實的家人報警，「中科院博士被騙至緬甸至今已一年」的消息披露後，引發中國社會高度關注。

「在媒體報導以後，園區裡很多人就知道了我的事情。公司領導層認為繼續留我在園區會給他們帶來麻煩，決定把贖金降低。」最後，張實的家人聯繫了幫助營救的志工阿龍，透過他與園區協商，最後支付贖金5.9萬元才重獲自由。

張實在出園區之前，還被要求透過簽字、錄影等方式承認自願進入園區，「當時我急於出園區，只能假意答應他們的要求。」

中國駐泰國大使館8月26日凌晨通報，24日晚，泰國警方成功尋獲張某。

張實已於5日返回中國，「9月5日警方已經調查過我，我也提供了我被騙的材料給他們」希望未來能盡其所能回報社會，避免更多人掉入同樣的陷阱。