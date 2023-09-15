中國重罰無證補習、家教 上海教師轉來美執教

中國政府重罰無證的課外輔導，讓許多補習班老師與家教擔心被罰款。圖為北京雄安史家胡同小學英語老師在給學生上課，示意圖，非新聞當事人。（新華社）

中國教育部 近日宣布，自10月中起，無證課外輔導機構將面臨高達人民幣（下同）10萬元（約1.4萬美元）的罰款，這項新措施，導致家長和兼職家教的大學生和老師們十分焦慮。

美國之音（VOA）15日報導，這是中共領導人習近平推動教改的政策之一，但來自中國甘肅省天水市的中國政法大學法律系大四畢業生李偉表示，他對政府制定這樣的政策感到難以理解。

李偉告訴美國之音，對於找不到工作得做家教的學生來說，本身經濟就困難，一下子罰這麼多錢不如直接把人打死。

他說，周遭很多同學畢業就失業，他目前只好到北京 市昌平區的二手車店做銷售，但有些同學仍「秘密」當家教活動，「一下子罰這麼多錢，把窮人的活路都給斷了」。

呂貝貝是北京郵電大學工商管理碩士一年級的學生，她來自東北農村，由於家庭經濟困難，不做兼職家教幾乎等於沒有溫飽之源。

不僅學生喊苦，報導說，實際上當局查禁課外輔導已行之有年，反而導致私教市場嚴重萎縮，價格暴漲，很多家長都不堪重負。

天津市民李文文的丈夫任職國企月薪1萬元人民幣（約1385美元），她說，政府不允許辦補習班，機構只能變相招生，而且價格上漲好幾倍，以前孩子一年的補習費是7000至1萬元人民幣，如今這個金額是一個月的價格。

儘管所費不貲但不上不行，李文文說，如果不上幼小銜接課程，到了小學本該教的老師一帶而過，所以大家都在想辦法上補習班，政策特別嚴格的時候，私教課一個小時2000元人民幣（約277美元）。

北京市通州區的居民陳雪是全職媽媽，丈夫創業做傳媒公司，雖然收入還不錯，但是提到孩子補習的支出同樣一堆抱怨。她說，現在不准辦英語、數學、語文補習班，家長只能花高價偷偷摸摸把孩子送到補習班，凸顯教育已經不是花錢就能買到的商品，萬幸只有一個孩子，「在這樣的環境裡，多生一個都算我輸」。

來自中國上海徐匯區重點高中的上海市位育中學國際部漢語老師嚴美英表示，對於無證課外輔導來說，只有罰款，如果是編制內的老師開辦課外輔導班，將面臨直接開除，類似於當年計畫生育時期的處罰政策。於是她離開上海來到美國繼續執教鞭，因為在中國體制內的教師不僅要面對升學壓力，還要參加各種考核、評職稱、競賽、公開課等，開辦輔導班一旦被發現或者被舉報就會被學校開除。

李芳琴來自台灣在加州 天普市的超優學堂，她的補習班很多老師來自中國，並說中國國內的教育市場生態與美國大不同，因美國教育注重孩子的快樂成長，以滿足孩子的需求為主。

她說，家長通常決定是否送孩子去某個補習班或者繼續留在某個補習班，主要考慮的因素是「你喜歡這兒的老師嗎」。