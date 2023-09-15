還SK海力士清白？華為Mate 60用的記憶體是多年前舊款

拆解報告顯示，華為的新智慧手機Mate 60 Pro採用的SK海力士記憶體晶片，多年前就已存在。（路透）

研究機構TechInsights的拆解報告指出，在拆解多台設備後發現，華為 Mate 60手機使用的SK海力士晶片 多年前就已經存在。此前，外界質疑華為這些新機是如何突破美國的管制，取得SK海力士製造的晶片。

拆解報告指出，華為Mate 60手機所採用的特殊海力士模組早在至少2021年就能取得，當時TechInsights在一支聯想集團手機裡首次見到這種模組。研究人員表示，華為今年稍早在旗下的Mate X3和P60 Pro手機中就採用這種記憶體。

華為的最新手機由於採用了先進的中國製處理器，在中國境內引發慶賀，在美國則引發驚愕。隨後TechInsights為彭博資訊拆解Mate 60 Pro時，南韓記憶體大廠SK海力士也被捲入論戰中。

海力士表示，自從美國對華為實施制裁後，就沒有與華為有往來，現在則在調查為何零件會出現在Mate 60 Pro中。

美國官方也對Mate 60 Pro與其處理器展開調查。共和黨議員14日施壓拜登 政府完全切斷華為與其晶片製造商中芯國際與美國供應業者的往來，主張華為的手機展現出迄今實施的制裁實際上是無效的。

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影片來源：世界新聞網 一洲焦點