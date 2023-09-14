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歐盟對中國電動車祭反補貼調查 中商務部批赤裸保護主義

記者陳政錄／即時報導
歐盟將對中國的電動車展開反補貼調查。（新華社）
歐盟將對中國的電動車展開反補貼調查。（新華社）

歐盟13日宣布，將對中國電動汽車發起反補貼調查，中國商務部發言人14日回應表示，中方此表示高度關切和強烈不滿，並稱此舉將對中歐經貿關係產生負面影響。

中國商務部網站14日就該起事件，發布新聞發言人的答記者問內容。中國商務部發言人說，中方認為，歐盟擬採取的調查措施是以「公平競爭」為名行保護自身產業之實，是赤裸裸的保護主義行為，將嚴重擾亂和扭曲包括歐盟在內的全球汽車產業鏈供應鏈，並將對中歐經貿關係產生負面影響。

中國商務部稱，近年來，中國電動汽車產業快速發展，中歐汽車產業有著廣泛的合作空間和共同利益，經過多年發展，早已形成「你中有我，我中有你」的格局。

中國商務部還提到，歐盟汽車企業在中國投資經營多年，中國市場已成為眾多歐盟車企最大的海外市場。中方始終秉持開放合作的態度，歡迎歐盟汽車企業進一步擴大對華投資，包括電動汽車在內的投資。

因此，中國商務部表示，中方敦促歐盟從維護全球產業鏈供應鏈穩定以及中歐全面戰略夥伴關係的大局出發，與中方展開對話磋商，為中歐電動汽車產業共同發展創造公平、非歧視、可預期的市場環境，共同反對貿易保護主義，共同致力於全球應對氣候變化、實現碳中和的努力。「中方將密切關注歐方保護主義傾向和後續行動，堅定維護中國企業的合法權益」。

另據第一財經報導，中國汽車巨頭比亞迪的公司投資者熱線工作人員表示，對於可能影響，目前暫時沒有訊息可以回覆。不過，該工作人員說，目前比亞迪電動汽車歐洲的出口量還比較少。

歐盟中國商會發布聲明說，敦促歐盟客觀看待中國電動汽車產業發展，而不是隨意動用單邊經貿工具來阻止或提高中國電動汽車產品在歐發展和經營成本。

據歐盟官網，歐盟委員會主席馮德萊恩13日表示，將啟動一項針對從中國進口的電動汽車的反補貼調查，她指出，中國電動車因政府的巨額補貼壓低了價格，正在扭曲歐洲市場。

歐盟 商務部 投資

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