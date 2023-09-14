雷蒙多稱不賣中國先進晶片 中商務部：損人不利己

中美在晶片等科技領域持續角力。（路透）

商務部 長雷蒙多 近日表示，將繼續向中國出售晶片 ，但不包括最強大、最先進的晶片。對此，中國商務部發言人何亞東14日在記者會上稱，中國是全球最大的半導體市場，對中美半導體產業經貿往來人為設限，損人不利己。

何亞東表示，美方限制對華出口晶片相關措施，違背市場規律，割裂全球半導體市場，不僅損害中國企業正當權益，也嚴重影響了包括美國企業在內的全球半導體企業利益。

何亞東說，中方始終堅持開放包容，合作共贏，將繼續加大開放力度，推動全球科技交流和經貿合作。

至於如何看待當前的外貿形勢，何亞東說，今年以來，全球經貿增長乏力，這是中國外貿發展的大環境。他坦言，受經濟因素和非經濟因素疊加影響，外貿持續承壓，形勢嚴峻複雜。

但何亞東表示，面對風險挑戰，外貿企業迎難而上，積極開拓國際市場；穩外貿政策不斷加力提效，堵點難點加快疏通；優勢產品競爭力增強，持續貢獻出口增量。整體來看，中國外貿頂住多重壓力，展現較強韌性，運行總體平穩，數據出現了一些積極變化。

何亞東強調，下一步，圍繞外貿促穩提質，中國將繼續推政策、抓落實，補短板（缺點）、強優勢，針對市場和企業關注問題，進一步完善貿易政策的工具箱，比如說出台提升加工貿易發展水平的專項政策，推出促進服務貿易和數字貿易發展的政策等。將致力於培育發展動能，鞏固創新基礎，切實穩住外貿基本盤，為經濟回升好轉作出應有貢獻。

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影片來源：世界新聞網 一洲焦點