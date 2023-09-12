繼華為之後 傳年底前中國還有多款手機可衛星通話

中國衛星移動通信系統第一顆衛星「天通一號」，已於2016年8月6日成功發射升空。（新華社）

《科創板日報》報導，繼華為 Mate60 Pro之後，產業鏈人士表示，今年年底之前，中國其他手機廠商也會陸續在其產品中支持衛星通話功能。市場對具備衛星通話功能的智慧手機需求量很大，但目前仍受限於產能。

報導指出，該知情人士表示，中國大眾智慧手機直連衛星的功能，有多項原創技術突破，主要由中國電信和華為公司合作研發。

華為Mate60系列手機，除了麒麟9000s晶片 受到矚目外，另一項非常重要的功能「衛星通話」也是產品亮點，因為該功能能讓通話可以隨時隨地，縱橫山海，即使在沒有訊號的地方也能打通電話。

華為mate60 Pro衛星通話採用的是中國自主研製的「天通一號」衛星通信系統，該衛星通信系統由航天五院帶頭研製，目前僅由中國電信運營。

如果手機具備衛星通話功能，可登錄中國電信天翼雲網站開通「天通一號」的服務。除提供通話、簡訊業務，還可以提供上網服務，目前的傳輸速率大約為384kbps，相較於Starlink仍有不小差距。

《射頻學堂》公眾號指出，目前中國電信對於衛星通話推出的套餐為每年人民幣1,000元(約為137美元)，含750分鐘通話和5條國內簡訊。超出套餐，撥打和接收衛星電話都是每分鐘人民幣1.6元。 華為Mate 60 Pro具衛星通話功能，中媒稱，年底前中國將會有更多手機廠推出支持衛星通話功能的新機。（取材自華為官網）

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影片來源：世界新聞網 一洲焦點