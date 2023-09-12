我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

直播／蘋果發表會 iPhone 15系列登場

麥卡錫指示對拜登展開正式彈劾調查 白宮譴責

繼華為之後 傳年底前中國還有多款手機可衛星通話

記者黃雅慧／即時報導
中國衛星移動通信系統第一顆衛星「天通一號」，已於2016年8月6日成功發射升空。（新華社）
中國衛星移動通信系統第一顆衛星「天通一號」，已於2016年8月6日成功發射升空。（新華社）

《科創板日報》報導，繼華為Mate60 Pro之後，產業鏈人士表示，今年年底之前，中國其他手機廠商也會陸續在其產品中支持衛星通話功能。市場對具備衛星通話功能的智慧手機需求量很大，但目前仍受限於產能。

報導指出，該知情人士表示，中國大眾智慧手機直連衛星的功能，有多項原創技術突破，主要由中國電信和華為公司合作研發。

華為Mate60系列手機，除了麒麟9000s晶片受到矚目外，另一項非常重要的功能「衛星通話」也是產品亮點，因為該功能能讓通話可以隨時隨地，縱橫山海，即使在沒有訊號的地方也能打通電話。

華為mate60 Pro衛星通話採用的是中國自主研製的「天通一號」衛星通信系統，該衛星通信系統由航天五院帶頭研製，目前僅由中國電信運營。

如果手機具備衛星通話功能，可登錄中國電信天翼雲網站開通「天通一號」的服務。除提供通話、簡訊業務，還可以提供上網服務，目前的傳輸速率大約為384kbps，相較於Starlink仍有不小差距。

《射頻學堂》公眾號指出，目前中國電信對於衛星通話推出的套餐為每年人民幣1,000元(約為137美元)，含750分鐘通話和5條國內簡訊。超出套餐，撥打和接收衛星電話都是每分鐘人民幣1.6元。

華為Mate 60 Pro具衛星通話功能，中媒稱，年底前中國將會有更多手機廠推出...
華為Mate 60 Pro具衛星通話功能，中媒稱，年底前中國將會有更多手機廠推出支持衛星通話功能的新機。（取材自華為官網）

▼可開啟影片字幕

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

華為 晶片

上一則

教廷：教宗特使祖皮13日訪問北京 促人權與公正和平

延伸閱讀

飛機上試打Mate 60衛星電話 華為高管警告：這是違規行為

飛機上試打Mate 60衛星電話 華為高管警告：這是違規行為
華為Mate 60 Pro+出現SK海力士記憶體 韓廠憂美緊縮管制

華為Mate 60 Pro+出現SK海力士記憶體 韓廠憂美緊縮管制
華為Mate60 Pro具衛星電話功能 用戶拿上飛機測試惹議

華為Mate60 Pro具衛星電話功能 用戶拿上飛機測試惹議
回歸全球手機市場 華為：國內先行 海外後發

回歸全球手機市場 華為：國內先行 海外後發

熱門新聞

網友讚坐在車裡的小三有天然仙氣。（取材自51吃瓜網）

公婆帶媳婦幼孫攔車抓姦 小三意外曝光 網狂讚：真的美

2023-09-09 08:30
一名男子在上海華為專賣店查看展示的華為 Mate 60 Pro手機。路透

華為要奪回失去的四年 第一槍瞄準蘋果 重傷OPPO

2023-09-08 14:55
華為日前推出新款旗艦手機Mate 60 Pro。（歐新社）

華為Mate 60 Pro 供應商名單中有實有虛 中國晶片股熄火

2023-09-07 13:45
中國國家主席習近平。(路透資料照)

日經：北戴河會議習近平遭中共元老斥責

2023-09-05 12:15
有網友購得華為Mate60 Pro新機後，在飛機上測試撥打衛星電話功能。（新浪網）

華為Mate60 Pro具衛星電話功能 用戶拿上飛機測試惹議

2023-09-11 09:37
香港遭遇百年暴雨，柴灣道路已成河流。(截取自推特@yangyubin1998)

保深圳棄香港？「世紀暴雨」加深圳洩洪 香港全城淹沒癱瘓

2023-09-08 08:58

超人氣

更多 >
洛杉磯梅西再爆打砸搶 10餘劫匪人手1大袋從容離開

洛杉磯梅西再爆打砸搶 10餘劫匪人手1大袋從容離開
美難減依賴台灣晶片？分析師：台積電美廠因一事成擺設

美難減依賴台灣晶片？分析師：台積電美廠因一事成擺設
相伴14年摯愛心臟衰竭不治 軍中情人暴哭：只剩我自己

相伴14年摯愛心臟衰竭不治 軍中情人暴哭：只剩我自己
兩華女「精心策劃」逼迫賣淫 華人區擁多家色情店

兩華女「精心策劃」逼迫賣淫 華人區擁多家色情店
「絕望文盲」再現？ 女歌手寫錯字… 王一博、易烊千璽再度躺槍

「絕望文盲」再現？ 女歌手寫錯字… 王一博、易烊千璽再度躺槍