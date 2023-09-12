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鼓勵台灣人在福建買房 中國發布福建對台21條文件

鼓勵台灣人在福建買房 中國發布福建對台21條文件

中央社北京12日電
圖為在福建舉辦的國際投資與貿易洽談會。(新華社)
圖為在福建舉辦的國際投資與貿易洽談會。(新華社)

中國當地時間12日晚間發布福建對台示範區文件，共21條。當中提及，鼓勵台胞在福建購房置業，實施金門居民在廈門同等享受當地居民待遇，並指會提供財力支持。

據新華社報導，中共中央、國務院「關於支持福建探索海峽兩岸融合發展新路 建設兩岸融合發展示範區的意見」今天晚間發布。當中共有6大項、21條，全文約有4000多字。

14日，中國國務院新聞辦上午對此將召開記者會，並將由中央台辦副主任潘賢掌、國家發展改革委副主任叢亮和福建省委副書記羅東川介紹上述意見，並回應記者提問。

意見指出，要便利台胞在閩生活。取消台胞在閩暫住登記。鼓勵台胞申領台灣居民居住證。台胞在閩定居落戶實現「願落盡落」，擴大台灣居民居住證身份核驗應用範圍，努力實現台灣居民居住證與大陸居民身份證社會面應用同等便利。

此外，強調要鼓勵台胞在閩購房置業。

意見也提，要支持廈門與金門、福州與馬祖深化融合發展。實施金門居民在廈門同等享受當地居民待遇；支持馬祖居民在福州同等享受當地居民待遇。加快平潭綜合實驗區開放發展。

除此之外，意見表示，鼓勵符合條件的台灣民間組織在閩設立辦事機構；支持廈門大學等加強涉台研究機構建設、與台灣各類智庫交流合作；鼓勵青少年交流交往；試點允許台灣業者在閩投資設立廣播電視節目製作經營公司。

21條意見當中，除了提到要促進台生赴福建求學、鼓勵台胞到福建就業，在擴大台胞社會參與方面指出，支持台胞深度參與福建當地社區建設、基層治理等實踐活動。鼓勵台胞擔任仲裁員、調解員、人民陪審員、人民監督員、檢察聯絡員及司法輔助人員等，參與福建法治建設。

意見並指，要促進台灣農漁業和中小企業在閩發展。鼓勵台灣農漁民參與福建農村一二三產業融合發展，參與鄉村振興。

意見最後提及，要堅持和加強中共的全面領導，完善工作落實機制，各項政策措施涉及現行法律與行政法規，會經法定程序後實施；並且將提供財力支持。

中共 國務院 就業

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