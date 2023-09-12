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與張國清會面 普亭：俄中關係已達前所未有歷史高度

記者黃雅慧／即時報導
俄羅斯總統普亭12日在海參崴會見中國國務院副總理張國清。（歐新社）
俄羅斯總統普亭12日在海參崴會見中國國務院副總理張國清。（歐新社）

俄羅斯衛星通訊社報導，俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）在海參崴會見中國國務院副總理張國清，普亭形容「俄中關係已達到前所未有的歷史高度」，相信兩國關係將以更快的速度發展。外界認為張國清此行是為了協調中俄高層年底會面。對此，中國外交部發言人毛寧12日表示，雙方領導一直通過各種方式進行戰略溝通。

香港經濟日報援引俄媒報導指出，普亭轉達對中國國家主席習近平的問候，並稱與習近平建立友好的工作和個人關係，無疑有助於雙邊關係和國家間聯繫發展的事業。普亭還提到，俄中貿易額每年都會增加近三分之一。今年前七個月，雙邊貿易額已達到1,200億美元，「習近平主席和我提出的貿易額達到2,000億美元大關的任務，或將在不久的將來、在今年，就能實現。」

2022年中俄貨物貿易額達到1,902億美元新高，中國繼續保持俄國第一大貿易夥伴地位。中國海關總署統計，今年前七個月，中俄貿易額按年增長36.5%，達到1,341億美元。

報導指出，普亭和張國清會談期間將討論年底前舉行最高級別雙邊接觸的事宜。克里姆林宮發言人佩斯科夫稱，這是一次快速交換意見的機會，有助雙方在計劃的高層接觸中進行「對表」。

毛寧在12日例行記者會中表示，中俄兩國元首持續通過各種方式就兩國合作和共同關心的問題深入交流。兩國元首將繼續保持密切交往，引領中俄新時代全面戰略協作夥伴關係不斷向前發展。

中國外交部此前在官網宣布，張國清於10日至12日赴俄羅斯符拉迪沃斯託克市（即海參崴），出席東方經濟論壇。

普亭 俄羅斯 習近平

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