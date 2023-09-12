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繼Mate 60之後i15即將發布 中網友掙扎：值不值得入手

記者黃雅慧／即時報導
蘋果秋季新品發表會即將登場，由於華為才剛推出Mate 60系列手機，iPhone 15值不值得入手也成為中國網友最關切的問題。（路透）
蘋果秋季新品發表會即將登場，由於華為才剛推出Mate 60系列手機，iPhone 15值不值得入手也成為中國網友最關切的問題。（路透）

蘋果秋季發布會即將登場，預計將發布眾所矚目的iPhone 15系列新機，該話題持續佔據12日中國微博熱搜。中國媒體也根據外國媒體與博主推測，整理出iPhone 15多項可能變化，但由於華為已早一步推出Mate 60系列手機，iPhone 15究竟值不值得入手也成為中國網友最關切的問題。

中媒「太平洋科技」預測iPhone 15有幾大亮點：一是CPU提升會很大，全新A17預計採用台積電的3奈米工藝，預計A17的單核性能及多核性能分別有20%及25%的提升，而GPU部分保守估計性能提升可達30%；

二是鈦合金的機身及中框，預計iPhone 15全系列機身重量會隨著這個變化減輕許多。但也會變得沒這麼耐摔，並且容易出現劃痕；三是Type-C接口最多只是基於USB-3.2。據各路媒體猜測，iPhone 15系列的最高充電功率只有35W，無線充電20W。預計新款充電速度會縮減至1小時內。

整體而言，新款手機較上一代iPhone 14有何改進？中媒「只談科技」分析有幾大改變：一是全部換成USB-C接口，影響不大；二是採用3奈米工藝的A17晶片，相較A16能有30%性能提升；三是攝像系統改進。除功能精進外，整體沒有突出變化。

此外，中國網友也熱議iPhone 15的靜音功能。爆料者Majin Bu於今年6月在推特上發布爆料照片顯示，iPhone 15 Pro Max新款手機保護殼靜音鍵處的開孔變得更寬且圓潤，引發外界對於傳統靜音鍵被取代的猜測。中國數碼博主「極氪」認為，估計iPhone 15還是撥動式靜音鍵，iPhone 15 Pro靜音鍵會換成Action觸感按鈕，靜音鍵成了自定義按鍵。

中國不少數碼博主認為，iPhone 15沒有太大的變化：比如「曾子言」表示，「（iPhone 15）看似變化很多，實則並沒有太大的體驗提升。不過這一代的銷量依舊會十分強勁，具體原因你們懂的」; 「嘿絲科技」認為，標準版的升級變化並不算特別大，比較明顯的應該是換上了「靈動島」、新晶片以及C口等，而影像部分可能還是常規升級，提高畫素等

在上述功能更新下，太平洋科技預計iPhone 15售價將更貴。太平洋科技預測，此次iPhone 15 Pro系列售價將會有5%至10%的漲幅，預估售價為人民幣8999元（約1234美元）；基礎款iPhone價格預計將保持不變，起售價為人民幣5999元（約823美元）。如情況屬實，那麼搭載2TB內存的頂配Pro Max將成為歷史上最貴的一代蘋果手機，售價可能落在人民幣1萬6000元（約2194美元）至1萬8000元（約2468美元）左右。

▼可開啟影片字幕

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

iPhone 晶片 台積電

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