巡航海域擴大 中國海警船漁業執法至換日線以東

中國海警艦艇近日完成2023年北太平洋公海漁業執法巡航任務，官方指出此次任務航行至國際換日線以東。（圖／取自中國海警局官網）

中國海警船近期完成了2023年北太平洋公海漁業執法巡航任務，官方消息指出，此次巡航45天最遠至東經180度（國際換日線）以東的北太平洋公海，「巡航海域範圍進一步擴大，遠海執法能力進一步得到提升」。

據中國海警局11日晚間消息，執行此次巡航的是中國海警「衢山艦」和「海門艦」，總航程2萬1,000餘海里、航時2,000餘小時，航經對馬、津輕、大隅等海峽，最遠至「東經180度以東的北太平洋公海」。

消息指，巡航期間兩艦依據聯合國 大會決議和2015年生效之《北太平洋公海漁業資源養護和管理公約》等國際公約與協定，對中國遠洋漁船和其他締約方漁船進行巡查監管，觀察記錄各類漁船77艘，登臨檢查中國漁船和外籍漁船12艘。並稱，「全面履行公海執法職責，彰顯我國大國海警風範」。

公開資料顯示，這是中國海警船第8次在北太平洋公海開展巡航，也是中國海警2020年6月向北太漁委會註冊並獲得公海登臨檢查權後的第3次巡航，同時還是中國《海警法》訂定後第3次巡航。而此前的幾次巡航，官方公布的航程都並未超過2萬海里，官方也都沒有提到航至的經線位置。

中國參與北太平洋公海漁業執法，起初是跟美國合作。據新華社早前報導，中國早在1993年起就連續每年派出漁業執法人員搭乘美國海岸警衛隊執法船開展「中美北太平洋公海漁業聯合巡航行動」；2002年起，又每年派遣執法船組成編隊赴北太平洋漁場對中國遠洋漁船進行現場管理。

中國海警局2013年成立後，連續多年派遣大噸位海警船開展北太平洋公海巡航執法，並與美國海岸警衛隊積極開展聯合巡航、人員交流與培訓等活動。不過2016年雙方聯合巡航後，就罕有再次行動的消息。