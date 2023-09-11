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白俄羅斯防長將訪中 預期涉及與西方的核對抗

記者賴錦宏／即時報導
白俄羅斯國防部長赫列寧（Viktor Khrenin）近期將訪問中國。（美聯社）
白俄羅斯國防部長赫列寧（Viktor Khrenin）近期將訪問中國。（美聯社）

白俄羅斯國防部國際軍事合作司長列文科（Valery Revenko）9月11日表示，白俄羅斯國防部長赫列寧（Viktor Khrenin）近期將訪問中國，預計赫列寧此行應與俄烏戰事，俄羅斯、白俄與西方的核對抗有關。

據俄羅斯衛星通訊社，列文科11日在首都電視台節目中表示，「白俄羅斯國防部長將於近期對中國進行正式訪問。這次訪問意義重大，這是一次戰略級別的訪問，我們已達成很好的協議，剩下的一切你們都會聽到。」

中國國防部長李尚福8月14日至19日訪問俄羅斯及白羅斯，也是應俄羅斯國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）及赫列寧邀請。李尚福當時在俄羅斯出席第11屆莫斯科國際安全會議，然後轉往白羅斯訪問。

李尚福訪白俄期間，與白俄國家和軍隊領導人舉行會見、會談，參訪白俄軍事單位，白俄羅斯總統盧卡申科8月17日會見李尚福。這是俄羅斯入侵烏克蘭後，中國國防部長首次訪問白羅斯。

赫列寧在莫斯科國際安全會議的言論引起外界注意，他聲稱，白俄羅斯未來與北約發生直接軍事衝突的可能性「顯而易見」。

他在會議上發表講話時表示，西方國家最近一直在積極投資武器生產，並指出「在資本主義世界」如沒預期會獲得盈利，就沒有人會為此花錢。

他強調：「因此，結論可以是明確的：未來與北約發生直接軍事衝突的可能性變得非常顯而易見。」

赫列寧稱，唯一能阻止西方國家發動大規模戰爭的，就是威脅對他們的行動以核武作回應。他說白俄羅斯視再部署戰術核武器為戰略威懾的有效因素，這並非巧合。

俄羅斯總統普亭6月16日首次親口證實，俄羅斯已在白俄羅斯白羅斯境內部署第一批戰術核武器。

普亭當時表示，第一批核彈已運至白俄羅斯，而這只是第一批。他說2023年夏末到2023年年底，俄與白羅斯將完成這部署工作。

白俄羅斯 國防部 普亭

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