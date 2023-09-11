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中國學者突遭當局搜查 澳洲學術界擔憂北京報復

中央社雪梨11日綜合外電報導
上月，一名中國學者在西澳州（Western Australia）遭沒收筆電，並受到安全機構和警方訊問。這起事件導致一些澳洲學者擔心遭到報復，因此決定重新評估他們前往中國的計畫。路透
上月，一名中國學者在西澳州（Western Australia）遭沒收筆電，並受到安全機構和警方訊問。這起事件導致一些澳洲學者擔心遭到報復，因此決定重新評估他們前往中國的計畫。路透

上月，一名中國學者在西澳州（Western Australia）遭沒收筆電，並受到安全機構和警方訊問。這起事件導致一些澳洲學者擔心遭到報復，因此決定重新評估他們前往中國的計畫。

路透報導，這名在北京某所大學從事外交事務研究的中國學者，7月和8月訪問了澳洲3個州的大學。

英國「衛報」（The Guardian）今天率先披露，澳洲安全情報組織（ASIO）和澳洲聯邦警署（Australian Federal Police）人員在伯斯（Perth）搜查了該名男性學者的住所，沒收他的筆電，並告知當局正基於安全原因評估他的簽證。此後他回到了中國。

報導曝光後，3名知情人士向路透證實了報導內提到的一些細節。

其中一名消息人士透露，這名中國公民此前曾在澳洲留學，現在在北京一所大學工作，專門從事外交政策研究。

經過多年的政治爭端後，中國與澳洲之間的外交關係最近趨於穩定，中國取消了對澳洲多項出口商品的限制；澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）上週也證實他今年將前往北京訪問。

中澳學術、產業和媒體代表團之間的高層對話在中斷4年後，本月7日在北京重啟。代表團內的一名中國學者，其澳洲簽證2020年遭到ASIO以擔憂外國干預內政為由吊銷。

雪梨科技大學（University of Technology Sydney）澳中關係研究所（Australia-China Relations Institute）所長勞倫森（James Laurenceson）指出，這起事件可能導致澳中之間的學術交流再度中斷。

他說：「任何對與澳洲關係感興趣的中國學者必定都會重新評估旅行計畫，因為他們擔心同樣的事情也會發生在他們身上。而考慮前往中國的澳洲學者現在也會擔心遭到中方安全機構以牙還牙的報復。」

阿得雷德大學（University of Adelaide）社會科學學院院長麥卡錫（Greg McCarthy）也說，他擔心此事對兩國學者造成影響。

他表示：「如果報導內容屬實，那就很令人擔心，因為這會影響澳洲和中國之間的研究交流。」

ASIO和澳洲聯邦警署都拒絕就相關報導置評。

澳洲 北京 簽證

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