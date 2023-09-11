痛哭致歉…中國直播一哥遭遇最大翻車 1天掉粉百萬

(取自微博)

在直播間懟網友後，中國直播一哥李佳琦隨後的道歉未能平息爭議；北京 時間11日晚8點，李佳琦在「帶貨懟網友」一事後首次直播，在當晚的直播中，李佳琦雙眼通紅，痛哭道歉：「一直在反省，也在看大家在網上的討論，對不起，讓大家失望了。對於我的言論不當，我誠懇接受大家一切批評和建議，會靜下心來深刻反思，想清楚當時為什麼要出發，要怎麼做才能服務好更多的女生，所以再次感謝大家對我的批評和監督。」截至北京時間11日23時30分，李佳琦的微博 粉絲數從3043.5萬迅速跌至2942.3萬，一天之內脫粉超100萬，堪稱遭遇成名以來最大的口碑翻車。

據搜狐新聞網報導，10日有網友在李佳琦直播間吐槽他賣的花西子眉筆一支人民幣79元越來越貴，李佳琦看到後回懟：「哪裡貴了？不要睜著眼睛亂說，國貨品牌很難的，有時候找找自己原因，這麼多年了工資漲沒漲，有沒有認真工作？」

此言一出，網友批評如潮，並立刻登上微博熱搜。李佳琦的微博評論區有網友批評：「掙著普通人的錢，到頭來卻嘲諷普通人貧窮！」他的微博粉絲數也迅速減少，一天之內掉粉逾百萬。