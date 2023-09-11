習近平集權阻礙強力提振經濟 中國官員私下焦慮

中國國家主席習近平。路透

中國經濟前景惡化，但官方未提強力刺激措施；美媒報導，今年6月起中國官員與經濟學家召開10餘次的閉門會議，瀰漫「焦慮」氣氛，但習近平 無意採納意見，一人之治拖累了中國推出因應舉措的步伐。

華爾街日報今天報導，據知情人士透露，早在今年6月份，中國高層官員對經濟的緊迫感已經持續增強，他們原本期待著在習近平的「動態清零」政策結束後，中國經濟能出現更強勁的反彈。

中國政府的各個部門，從最高經濟規劃機構到負責財政和住房的部門，至少與經濟學家舉行了10幾次閉門討論會，徵求他們的意見。

其中一名6月間參加2次會議的經濟學家說，可以感受到房間裡的焦慮氣氛。這名經濟學家說，受邀參會專家的共識是，政府必須採取強有力的行動來刺激經濟成長。

但是，在之後的幾週裡，幾乎沒有什麼動靜。

其中，中共中央政治局曾在6月30日召開會議，由習近平主持，但這次會議似乎並沒有把重點放在宏觀經濟問題上，這讓一些為政府提供建議的中國經濟學家感到沮喪。

報導指出，習近平看來不願意採取這些舉措。知情人士認為，部分原因在於習在意識形態上傾向緊縮政策。習近平的態度讓人擔心中國政府可能已把首要任務，從促進經濟成長轉向國家安全等其他問題。

美國克雷蒙特麥肯納學院（Claremont McKenna College）教授兼季刊「中國領導人觀察」（China Leadership Monitor）編輯裴敏欣稱，習近平的集權引發了一場毛澤東去世引發紛亂之後、自1978年以來所未見的對中國經濟的信心危機。裴敏欣呼籲習近平下放更多權力，以重振經濟活力。

自鄧小平「改革開放」政策開啟了中國長達數十年的繁榮，並引入了集體領導制度以防止一言堂，但習近平打這種傳統，鞏固了他的一人統治，限制民營企業發展，強調中共對國家治理各個方面的領導。

中國國務院 負責經濟的日常管理工作，但若要採取任何重大政策舉措，需要得到中國領導人習近平的首肯，這與前些年的情況不同；以往國務院和作為國家二把手的國務院總理，在制定經濟政策方面擁有更大的自由度。

由習近平欽點的前上海市委書記李強 今年上任國務院總理，一些投資者和企業家曾認為，北京方面可能會向更加親商和支持經濟成長轉變。但李強和他的團隊對於習近平的「政治掛帥」議程鮮有違逆，許多人的希望也自此破滅。