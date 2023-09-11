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稱9月18日是「好日子」 中國直播主為失言道歉

記者賴錦宏／即時報導
東方甄選主播中燦為口誤稱9.18是「好日子」出面道歉。（取材自紅星新聞）
東方甄選主播中燦為口誤稱9.18是「好日子」出面道歉。（取材自紅星新聞）

新東方學校下屬直播銷售平台「東方甄選」11日發布致歉聲明稱，東方甄選主播中燦去年9月18日首次上播，近日和網友互動時，他稱上播當天是好日子，意識到失言後，立即向觀眾致歉。當天下播後，主播和運營人員進行了反思和檢討。

東方甄選在官方微博上撰文表示：「對於主播言行存在的嚴重失誤，我們會繼續加強教育，並以此為鑑，強化內部思想教育。我們願意接受廣大網友監督，並真誠致歉。」

對於民族主義的「上綱上線」，許多中國網友並不贊同。有網友評論：「他的意思是上播首日之於他是好日子，並沒有背叛歷史的主觀意願，只是說話考慮不周全了。而且也誠懇道歉了，沒必要窮追不捨上綱上線」。

「我有個朋友家孩子生日就是9月18日，難道那天還不准人家慶祝了？ ？不能把歷史屈辱和個人生活混為一談。」「說實在，我覺得過分解讀了，雖然都知道，但是沒必要那麼過分解讀...。」

也有人認為，東方甄選忘記「九一八」的歷史意義和傷害。「勿忘歷史知識，銘記歷史，中華男兒當自強；光有生意經，做出來的事太可怕，東方甄選要反省」。「918都不知道是什麼日子，就不要當中國人！」

中國當局計劃將「傷害中華民族感情」的行為列入治安拘留範圍，近期也在網上引發爭議。正在修訂的中國《治安管理處罰法》 草案日前公布，已通過中國立法機關全國人大常委會一次審議，正在徵求大眾意見。

如草案獲得通過成為法律，被認定為有「傷害中華民族感情」的行為者將被處以拘留及罰款。根據草案第34條當中的第二和第三款規定：「在公共場所或者強制他人在公共場所穿著、佩戴有損中華民族精神、傷害中華民族感情的服飾、標誌的」，可以最多被處以15日拘留，並處人民幣5,000元罰款。

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