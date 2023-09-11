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網友嫌眉筆太貴 「口紅王子」李佳琦諷：有沒有認真工作？

記者賴錦宏／即時報導
被嫌眉筆賣得太貴，李佳琦嘲諷：「這麼多年了工資漲沒漲，有沒有認真工作？」，引起大陸網友公憤。（取材自微博）
被嫌眉筆賣得太貴，李佳琦嘲諷：「這麼多年了工資漲沒漲，有沒有認真工作？」，引起大陸網友公憤。（取材自微博）

中國「淘寶一哥」、「口紅王子」李佳琦在直播帶貨時，有網友吐槽一支人民幣79元( 約10美元)的眉筆太貴了，竟遭李佳琦嘲諷：「這麼多年了工資漲沒漲，有沒有認真工作？」。這番發言在引起公憤，事件發酵後，李佳琦在微博發文為此致歉。

據澎湃新聞報導，李佳琦10日在直播中介紹79元一支的花西子眉筆時，看到有網友留言說愈來愈貴了，他反問：「哪裡貴了？這麼多年都是這個價格，不要睜著眼睛亂說，國貨品牌很難的……哪裡貴了？」他隨後又說，「有的時候找找自己原因，這麼多年了工資漲沒漲，有沒有認真工作？」

此話一出，當晚就登上微博熱搜，網友紛紛指李佳琦「飄了」，也有網友評論：「瘋了吧，是不是離地太久，忘了普通老百姓怎麼生活的了？」

直播結束後，李佳琦於11日凌晨在微博就直播發表不當言論一事致歉說，「今天沒有用『所有女生』開頭，因為李佳琦讓大家失望了，在看這條微博的所有人，對不起。」

李佳琦說，「我剛剛結束今天的工作，昨天我在直播間回應產品評論時，說了些不恰當、讓大家不舒服的話。今天工作的時候我也一直在反思，在回想，如果我是評論裡的那位女生，會多失望啊。」

李佳琦說，「我本就是一個彩妝櫃檯銷售員，深知大家的工作都是辛苦和不容易的。我說的話辜負了你們的期望，真的很抱歉。之所以沒有立馬回應，是我想結束工作後認真地向評論裡的那位女生道歉，任何人都可以對直播間的產品提出意見和想法。我作為主播應該一直帶給大家積極的正能量，並學會控制情緒。」

李佳琦表示，一路走來，自己知道大家的信任才是直播間最重要的基礎，也希望一直保持最好的狀態陪伴大家，自己會認真傾聽大家的建議，用心服務好所有的消費者，「再次說聲對不起，誠懇接受大家的批評」。

李佳琦雖為自己的言論道歉，但大陸網民並不買帳。在李佳琦道歉微博發布後，點讚最高的評論說道，「你掙著普通人的錢，到頭來嘲諷普通人貧窮。」

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