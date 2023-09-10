中國國航客機引擎空中起火 留學生：一手摀口鼻一手寫好了遺書

引擎部位露出火光。(取材自紅星新聞)

中國國際航空10日驚傳一架飛往新加坡 的客機發生引擎空中起火事故，客艙煙霧瀰漫的畫面在網上瘋傳，所幸機上全員均安，飛機於北京 時間下午4時14分降落樟宜機場。一名在新加坡留學的女子稱，當時自己在事發客機上，一隻手摀住口鼻，另一隻手已用手機把遺書寫好了。

極目新聞報導，據網上流傳的視頻顯示，這架飛機左側發動機疑似發生起火，客艙內出現煙霧。

航班乘客蔡姓女子說，在降落前十多分鐘，飛機上有乘客表示客艙內出現煙霧，她也注意到機艙內起了煙霧。但慢慢煙霧開始變濃，也很嗆人，蔡女於是拿毯子摀住了口鼻，「當時挺嚇人的，我一隻手摀住口鼻的時候，另一隻手就在手機上把遺書寫好了，也不知道能不能發出去，反正我先寫了。」

整個機艙內煙霧瀰漫。(取材自微博)

蔡女在新加坡留學，這次趁著學校放假回國，走之前到成都玩了一趟，正好可以從成都返回新加坡讀書。據她回憶，煙霧起來後，乘務員給乘客分發了濕巾，當煙霧很濃時，客艙內可視度也變得很低，有乘客詢問還有多久降落，乘務員回復稱還有十分鐘降落，因此蔡女推算冒煙時間在降落前的十幾分鐘至二十分鐘之間，「乘務員一直在說他們很專業，受過培訓。」

蔡女發來的視頻顯示，客艙內冒有煙霧，乘客使用濕巾摀住口鼻。她回憶，此次降落與平時的飛機降落區別不大，只不過在降落時乘務員讓乘客們把頭都低下，「降落可能有一點點急，但是也還好」。

成都飛新加坡國航航班機艙冒煙，發動機起火，乘客撤離。(視頻截圖)

飛機降落後，蔡女聽到乘務員多次提醒乘客不要帶行李，但她從緊急滑梯滑下來撤離後看到，有乘客拉了行李箱。下了飛機後，她第一時間聯繫了家裡人報平安，「本來他們覺得還好，但看到了新聞現場的照片也被嚇到了。」撤離後，蔡女發現有乘客在逃生時出現輕微擦傷，但看著問題不大。