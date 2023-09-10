留日中國學生撿錢包竟討「信用卡20%額度」賠償 網炸鍋

近日一名中國留學生拾獲錢包後交給站務人員，並依日本法律要求錢包中5%到20%的金錢作為補償，不過後續的發展卻令他十分不滿。示意圖。(圖／Ingimage)

「拾金不昧」是美德，若是自己遺失的物件被人拾獲，許多失主也會給予禮金、小禮物答謝，不過近日一名中國留學生 拾獲錢包的行徑卻引起討論。該留學生發文指控，自己拾獲錢包後交給站務人員，並依日本 法律要求錢包中5%到20%的金錢作為補償，但對方卻回覆，錢包裡僅有四、五十塊日圓，只能給十幾塊日圓。此舉令他十分不滿，表示錢包裡信用卡 的額度最少30萬日圓，還怒批「真是拿中國人當要飯的了」，讓網友全看傻。

一名赴日留學的中國學生在抖音上發布影片，直稱自己在日本「受到侮辱」，原PO講述事件起因，表示自己在東京新橋站撿到一個包包，裡面的證件和銀行卡加起來約莫20張，一開始他怕失主擔憂，便急忙將包包送到新橋站的接待中心，但原PO上網搜尋，得知「日本有一條法律，撿到物品與錢的可以申請與此物品與錢同等價值的百分之五到百分之二十的經濟補償」後，便以此為據索取賠償。

不過當他返回車站後，站務人員的反應卻令他十分憤怒，原PO提到，自己將遺失的包包送往接待中心時，站務人員皆笑臉相迎，但當他開口要討補償後，幾乎所有人都換上一張臭臉，甚至揚起頭、用鼻孔看人；他也「為難」的向網友解釋，如果不是學校催繳學費，自己也不會索要補償費。

隨後，站務人員回覆原PO，錢包裡僅有四、五十日圓（約美金34分）左右，若要索取賠償的話只能得到十幾塊日圓（約美金2分），見此，原PO終於按捺不住憤怒的情緒，直呼：「真是拿中國人當要飯的了，也就是我可以得到不到一塊錢人民幣，奇恥大辱」。

他痛斥日本人「一毛不拔」的行為，指出不包含銀行裡的錢，該失主的信用卡額度最少有30萬日圓（約2042美元），加上價值一兩千人民幣的月票、交通卡等，對僅能得到十塊的賠償非常不滿。原PO更提醒對方，若自己將這件事發到網路上，可能會有五、六億人知道，「（站務人員的）態度才緩和下來，一開始眼睛都不看你」。最後原PO非但沒有得到賠償，站務人員還報警處理，他也無奈的說：「覺得怎麼給他們的時候那麼客氣，要補償的時候和審訊犯人一樣的。」

該影片被轉至X平台（原為推特），網友紛紛怒批「只能轉發，希望有超過五、六億人看到這不要臉的中國人事蹟」、「撿到存摺不就發大財了」、「搞不好他先把現金幹走了，不然怎知道裡面有信用卡」、「乾脆侵佔得了，蕭貪還想裝聖人」、「不要臉天下無敵」、「雖然不能一竿子打翻一船人，但中國人的善心不少都是帶著貪念慾望跟邪惡思想」、「笑死，信用卡額度又不是財產」。

原PO的誇張行徑不僅在X引起一片罵聲，抖音底下的留言也是一面倒的批評，「剛開始我以為是日本人因為你是中國人看不起你，誰知道你連別人的信用卡額度都算作別人的資產，你是真牛逼啊」、「問你是哪的，記得說是韓國的」、「裡面要是裝張別人的照片，我都怕你要別人幾根手指」、「不是信用卡你也算？他錢包裡有個戶口本，有三個孩子你是不是還得領走一個」、「你要撿到馬雲的錢包，是不是阿里巴巴股份都要20%？你要知道，那些卡，失主掛失了就是一文不值啊」。