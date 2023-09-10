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中國學者于建嶸：我是學者，不是告密者

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中國學者于建嶸：若舉報老師受鼓勵 天天教師節也沒用

中央社台北10日電
中國知名學者于建嶸。(特派記者陳言喬／攝影，資料照)
中國知名學者于建嶸。(特派記者陳言喬／攝影，資料照)

今天是中國教師節，中國知名學者于建嶸發表文章指出，在他近年來應邀授課的經歷中，各有2次被學員舉報及與聽課的地方官正面衝突。如果學生能舉報教師且受到鼓勵，或是官員能高高在上訓斥教師，天天是教師節也沒有用。

于建嶸今天以「我是學者，不是告密者」為題在微信發表文章指出，自己前半生擔任過記者、編輯、秘書、律師、研究人員及教師，其中最看重且有身分認同的是教師。而自大學畢業後，無論從事什麼職業，都兼職擔任著教師。

他表示，幾十年教師生涯，不開心的事主要有4次，其中2次被舉報，2次與聽課的地方領導發生正面衝突。

于建嶸說，第1次被舉報是在中國社科院研究生院的「名家講壇」，他應邀針對社會問題演講，沒想到課後被學生舉報，邀請他去的主管很緊張，還主動為此作檢討。但後來查來查去，他在課堂上講的都是事實，觀點也沒問題才了事。此後，他再不也願與這個「學生舉報教師的單位」發生任何關係。

第2次被舉報是在中國石油大學人文學院，當時的饒姓院長邀他去演講，也被舉報。結果，饒姓院長把前來調查的人員痛罵了一頓，對方拿他沒辦法，也不了了之。此後，這名饒姓院長成為他最尊敬的好友。

至於與聽課的地方官衝突，于建嶸指出，有一年他應邀在江西省萬載縣向全縣數百名黨政幹部發表演講時，當場批評縣內為了搞大躍進式的開發區建設，不按法律規定亂拆民房，還不許法院受理，並打擊上訪。

于建嶸說，時任的中共萬載縣委書記很惱火，在請他吃飯時數度拍桌子口出狂言說，「我們這些縣委書記不拆遷，你們知識分子吃什麼」？他回罵說，「你這種東西，有資格同我吃飯」？於是掀了飯桌揮手而去，事後被幾十家媒體報導。

他提到，這名書記的政壇對手，事後還到北京找他送過這名書記的許多涉及不法的資料，但他當面把那些資料撕碎丟進垃圾桶，並且認真地說：「你們要告誰，自己去告。我是教師，不是告密者，更不是什麼人的打手」。

于建嶸表示，還有一次是在北京「中國最著名大學」的課堂上，某省教育廳率領處級以上幹部到北京聽課，校方請他去演講「依法治國與信訪改革」問題。課間，他講到這個省的幾個不當事例，帶隊的女副廳長大怒，直接衝上台搶走麥克風，指責他不該批評他們。

他向這名女副廳長說：「今天我是教授，如何組織教學，是我的權利和義務。如果妳認為講得不對，可以課後向學校反映」。她回答：「我是教育廳副廳長，是這個班的領隊，你就應該聽我的」。爭執中，女副廳長堅持不交還麥克風，他於是猛拍桌子大聲說：「今天在這裡沒有什麼副廳長，只有學員。如果不願意聽，請妳立刻離開教室」。

之後，這名被震住的女副廳長震住，把麥克往講台一扔憤然離去，並說「這個課我們不聽了」。沒想到，她的幾十位部下沒有一個跟著她離開，並在她走後熱烈鼓掌，課後更排隊與他合影，課評還給了他最高分。

于建嶸在文末指出，他想表達的是，設不設教師節並不重要。如果學生可以舉報教師而且受到鼓勵，如果官員可以高高在上訓斥教師，「天天是教師節，也是沒有用的」。

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