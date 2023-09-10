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華為新手機不只5G而是5.5G？傳麒麟晶片再升級

華為新手機不只5G而是5.5G？傳麒麟晶片再升級

記者謝守真／即時報導
華為日前突然推出新機Mate 60 Pro，引發各界熱議。據稱，8日開放預購的兩款新手機Mate 60 Pro+與Mate X5，規格甚至可能達到5.5G。（路透）
華為日前突然推出新機Mate 60 Pro，引發各界熱議。據稱，8日開放預購的兩款新手機Mate 60 Pro+與Mate X5，規格甚至可能達到5.5G。（路透）

華為日前突然推出新手機Mate 60 Pro，引發各界熱議，8日又開放兩款新手機Mate 60 Pro+與Mate X5折疊機預購。儘管華為並未公布處理器相關訊息，但有消息稱，Mate 60 Pro+手機將搭載比Mate 60 Pro麒麟9000s更高階的麒麟9100處理器，規格已經達到5.5G

香港文匯網報導，據市場判斷，Mate 60 Pro+、Mate X5搭載的是與Mate 60 Pro一樣的7奈米中國產晶片。此前華為Mate 60 Pro第一批用戶實測發現，華為Mate 60 Pro包裝盒和公開訊息上都沒有提及5G，也沒有公布該機款的處理器型號。打開手機，螢幕上也沒有顯示「5G信號」，但網速達到5G的水準。

報導指出，雖說目前Mate 60 Pro+是否為5.5Ｇ尚未得到證實，但有業界人士認為，此款手機可能為一款「5.5G就緒機型」，並將搭載麒麟9100芯片。

目前Mate 60 Pro使用的麒麟9000s芯片與高通驍龍芯片相比較，中央處理器（CPU）效能略微強於「驍龍888」，且圖形處理器（GPU）效能則等於驍龍888。跡象顯示，麒麟9100芯片的性能是在麒麟9000s晶片的基礎上略有升級。

事實上，自今年起，華為在公開講話中，已不再說「5G」，而是講「5.5G」。在今年巴塞隆納世界移動通訊大會上，華為就展示了5.5G時代的5個關鍵特徵，即為10Gbps體驗、全物聯網場景、通訊與感知融合、L4級自動駕駛網絡和綠色ICT（訊息及通訊技術）。

據華為官方公眾號6月29日消息，華為董事、ICT產品與解決方案總裁楊超斌宣布， 2024年，華為將會推出面向商用的5.5G全套網絡設備。他當時表示，「面向5.5G時代的技術和商業驗證均已就緒，標準節奏明確，5.5G時代正蓄勢待發」，期待和產業攜手。

華為副董事長孟晚舟則指出，「5.5G是5G網路演進的必然之路」，5.5G可能是破局的關鍵。她形容，5.5G網路「下行萬兆、上行千兆、千億聯接、內生智慧」的網路特徵已經明確。

而所謂的5.5G與5G有何不同？據《上游新聞》早前報導，5.5G就是5G和6G之間的過渡和銜接，大概會持續5年以上。有專家指出，移動通訊技術差不多是每十年一代。但因為技術發展太快，所以整數代與整數代之間，技術差異過大。此時，就需要對中間階段的技術進行一個命名，以顯示和前代、後代的區別。

報導提到，5.5G主要使命有二：一是把5G不足的地方修正、加強；二是根據行業的發展變化，給6G的未來發展探索最新的方向。

具體來說，第一階段的5G體驗是「千兆體驗、百億連接」。而在5.5G，這一指標升級為了萬兆（10Gbps）體驗、千億連接。5.5G的下載速率基於超大頻寬的頻譜，能實現10Gbps的下行速率。而在上行速率上，則是採上下行解耦技術，將上行速率提高到了1Gbps。5.5G網路能夠支撐更大數據量的即時交互，如智慧醫療、自動駕駛等方面。

此外，透過「5.5G無源物聯網」的覆蓋，可以識別區域內的超高頻RFID標籤，產品可不帶電源、電池，透過網路去識別終端位置，具備「低成本、零功耗、易部署」的優勢。像是無人零售店的零售商品，都可透過搭載無源物聯網技術實現對商品的管理。

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影片來源：世界新聞網 一洲焦點

5G 華為 晶片

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