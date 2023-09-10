再度秒殺 華為Mate 60 Pro、Mate 60網上全款銷售售罄

華為在官方商城再次開啟Mate 60 Pro 和華為 Mate 60全款銷售，持續售罄。(圖取自新京報)

華為 新機熱潮持續延燒，華為在北京 時間10日18時8分在官方商城再次開啟Mate 60 Pro和華為 Mate 60全款銷售。新京報報導，18時8分點擊下單，屏幕出現進度條顯示「正在排隊中」，幾秒鐘後，排隊進度條結束，顯示已售罄。

華為最新旗艦機型 Mate 60 Pro在8月29日「突發」在華為商城上線，未發先售作法讓外界感到驚奇。該款手機擁有AI 隔空操控、智感支付、注視不熄屏等智慧功能，同時接入盤古人工智慧大模型。

而華為Mate 60 Pro另一亮點在於，其為全球首款支持衛星通話的大眾智慧手機，即使在沒有地面網路信號的情況下，也可以從容撥打、接聽衛星電話。

值得注意的是，雖然華為官方未透露處理器訊息，經過多家機構評測，該款手機使用的是麒麟9000S晶片 ，意味著華為突破了美國的制裁，給了中國市場無比激勵。

在華為粉絲與愛國情懷的助推下，華為手機「一機難求」。自3日18時8分開始，華為 Mate 60系列多次開啟全款銷售，每次幾乎都是秒售罄，上海、北京、深圳、廣州等地華為門店甚至再現排隊盛況，可見新機十分受消費者追捧。

華為官網定價顯示：華為Mate 60 Pro 12GB+512GB 版本價格為人民幣6,999元(約953美元)，12GB+1TB價格為人民幣7,999 元(約1089美元)，支持衛星通話；華為Mate 60 12GB+512GB版本價格為人民幣5,999元(約817美元)，12GB+1TB價格為人民幣6,999元(約953美元)，具備雙向北斗衛星消息通信功能。

▼可開啟影片字幕

影片來源：世界新聞網 一洲焦點