我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登：我見了李強 習近平因國內事忙得不可開交

美越達成協議 提升雙方關係和半導體稀土合作

再度秒殺 華為Mate 60 Pro、Mate 60網上全款銷售售罄

記者黃雅慧／即時報導
華為在官方商城再次開啟Mate 60 Pro 和華為 Mate 60全款銷售，持續售罄。(圖取自新京報)
華為在官方商城再次開啟Mate 60 Pro 和華為 Mate 60全款銷售，持續售罄。(圖取自新京報)

華為新機熱潮持續延燒，華為在北京時間10日18時8分在官方商城再次開啟Mate 60 Pro和華為 Mate 60全款銷售。新京報報導，18時8分點擊下單，屏幕出現進度條顯示「正在排隊中」，幾秒鐘後，排隊進度條結束，顯示已售罄。

華為最新旗艦機型 Mate 60 Pro在8月29日「突發」在華為商城上線，未發先售作法讓外界感到驚奇。該款手機擁有AI 隔空操控、智感支付、注視不熄屏等智慧功能，同時接入盤古人工智慧大模型。

而華為Mate 60 Pro另一亮點在於，其為全球首款支持衛星通話的大眾智慧手機，即使在沒有地面網路信號的情況下，也可以從容撥打、接聽衛星電話。

值得注意的是，雖然華為官方未透露處理器訊息，經過多家機構評測，該款手機使用的是麒麟9000S晶片，意味著華為突破了美國的制裁，給了中國市場無比激勵。

在華為粉絲與愛國情懷的助推下，華為手機「一機難求」。自3日18時8分開始，華為 Mate 60系列多次開啟全款銷售，每次幾乎都是秒售罄，上海、北京、深圳、廣州等地華為門店甚至再現排隊盛況，可見新機十分受消費者追捧。

華為官網定價顯示：華為Mate 60 Pro 12GB+512GB 版本價格為人民幣6,999元(約953美元)，12GB+1TB價格為人民幣7,999 元(約1089美元)，支持衛星通話；華為Mate 60 12GB+512GB版本價格為人民幣5,999元(約817美元)，12GB+1TB價格為人民幣6,999元(約953美元)，具備雙向北斗衛星消息通信功能。

▼可開啟影片字幕

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

華為 北京 晶片

上一則

器官移植黑市有解？中國科學家在豬體培育出人類腎臟

延伸閱讀

麒麟芯升級 華為推5.5G新機 上海旗艦店擠爆

麒麟芯升級 華為推5.5G新機 上海旗艦店擠爆
新聞評論／華為突圍：美小院高牆 中彎道趕超？

新聞評論／華為突圍：美小院高牆 中彎道趕超？
華為衛星通話甭換卡 須搭配中國電信

華為衛星通話甭換卡 須搭配中國電信
華為突破美國晶片封鎖了嗎？

華為突破美國晶片封鎖了嗎？

熱門新聞

一名男子在上海華為專賣店查看展示的華為 Mate 60 Pro手機。路透

華為要奪回失去的四年 第一槍瞄準蘋果 重傷OPPO

2023-09-08 14:55
華為日前推出新款旗艦手機Mate 60 Pro。（歐新社）

華為Mate 60 Pro 供應商名單中有實有虛 中國晶片股熄火

2023-09-07 13:45
網友讚坐在車裡的小三有天然仙氣。（取材自51吃瓜網）

公婆帶媳婦幼孫攔車抓姦 小三意外曝光 網狂讚：真的美

2023-09-09 08:30
中國國家主席習近平。(路透資料照)

日經：北戴河會議習近平遭中共元老斥責

2023-09-05 12:15
香港遭遇百年暴雨，柴灣道路已成河流。(截取自推特@yangyubin1998)

保深圳棄香港？「世紀暴雨」加深圳洩洪 香港全城淹沒癱瘓

2023-09-08 08:58
圖為中國一對夫婦2月在深圳機場自拍留念。(新華社)

持紐西蘭護照回中國 10歲女被指「國籍衝突」引發熱議

2023-09-06 08:30

超人氣

更多 >
阿湯影迷好為難 「不可能」垮了「捍衛戰士」可再續？

阿湯影迷好為難 「不可能」垮了「捍衛戰士」可再續？
梁朝偉風光返港又社恐 劉嘉玲「抓後背拉回來」網：像我媽帶小孩

梁朝偉風光返港又社恐 劉嘉玲「抓後背拉回來」網：像我媽帶小孩
中航母福建艦將海試？ 「蘑菇雷達」被譽媲美福特號

中航母福建艦將海試？ 「蘑菇雷達」被譽媲美福特號
7歲女孩慶生得大禮 公園找到2.95克拉「金棕色鑽石」

7歲女孩慶生得大禮 公園找到2.95克拉「金棕色鑽石」
疫情復熾 打補強針？ 醫界：再等等

疫情復熾 打補強針？ 醫界：再等等