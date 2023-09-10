器官移植黑市有解？中國科學家在豬體培育出人類腎臟

為了解決器官移植缺口，中國科研團隊近期發表成功在豬體培育出人體腎臟。此前，紐約大學朗格尼醫院上個月移植豬腎到已經腦死的人身上，經過一個月腎臟仍可正常發揮功能。（美聯社）

新華社報導，美國學術期刊《細胞-幹細胞》7日發表中國科研團隊新研究，該團隊在豬體內成功培育出人源中期腎臟，這也是全球首次報告人源化功能器官異種體內培育案例。論文作者賴良學博士表示，研究團隊改善人體細胞與受體組織的整合，因此能夠在豬身上培育出人體器官。這也意味未來人體器官移植的缺口有難題有望被解決。

據了解，該研究團隊對人類幹細胞進行基因改造，使其更好地與豬細胞融合，而不會自毀。他們從小豬胚胎中移除腎臟發育的兩個重要基因，這樣人體細胞就會被吸引過來生長腎臟。

研究團隊共將1820個胚胎移植到13頭母豬體內。28天後，他們對5個胚胎進行分析，發現它們腎臟似乎已正常進入第二發育階段。人類細胞大部分如願進入了腎臟，而不是胚胎的其他部位。

換言之，賴良學團隊成功讓母豬培育出了一個胚胎，一個處於最早期發育階段的小豬，它擁有近乎人類的腎臟。儘管腎臟是在豬胚胎中生長的，有高達60%的人體細胞和40%的豬體細胞。

不過，專家稱，在豬體內為人類培育器官仍需數年時間。像本次研究中的腎臟仍然帶有豬血管，因為人類的血管會被懷孕母豬的免疫系統排斥。要克服這個問題，需要更複雜的基因工程。

據不完全統計，中國每年開展器官移植手術的患者2萬多例，而因終末期器官功能衰竭等待移植的患者高達30萬，供需缺口巨大。也因此，不時有人口失蹤、違法器官摘運、器官販運等犯罪情事發生。

廣州日報報導，賴良學說，「基於幹細胞的器官異種動物體內再生將是未來解決這一問題的理想途徑。通過該途徑獲得的人源化器官不僅將具有更全面的細胞類型和更完善的器官結構與功能，而且由於供體細胞來源於患者自體，將有效避免異種器官或同種異體器官移植中存在的免疫排斥等問題。」

研究團隊稱，該研究嚴格遵守相關倫理規定以及國際慣例，在3至4周豬胎齡內終止了代孕豬的妊娠。共獲得2只胎齡25天、3只胎齡28天的中腎嵌合豬胚胎。中腎指其體內的腎臟已經發育為中期腎臟，即腎臟發育的第二階段。

此前，只有動物器官移植到人類身上案例。紐約大學 朗格尼移植研究所（New York UniversityLangone Transplant Institute）所長蒙哥馬利（RobertMontgomery）在今年8月表示，該團隊的基改豬腎在人體中已存活並運作超過1個月。