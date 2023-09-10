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中國長征6號甲「1箭3星」 成功發射遙感40號衛星

記者謝守真／即時報導
中國在太原衞星發射中心使用長征六號改運載火箭，成功將遙感四十號衞星發射升空。（新華社）
中國在太原衞星發射中心使用長征六號改運載火箭，成功將遙感四十號衞星發射升空。（新華社）

繼中國長征四號丙運載火箭7日發射成功後，長征六號甲遙五運載火箭於當地時間10日12時30分在太原衛星發射中心發射升空，成功將遙感四十號衛星準確送入預定軌道，發射任務不僅「一箭三星」取得圓滿成功，也是中國長征系列運載火箭的第487次發射。

據央視新聞報導，本次執行發射任務的為長征六號甲運載火箭，是由中國航天科技集團八院抓總研製的新一代固液捆綁中型運載火箭。而此次的遙感四十號衛星由五院航天東方紅衛星有限公司抓總研製，主要用於開展電磁環境探測及相關技術試驗。

報導指出，該火箭為兩極半構型，芯一、二級採用無毒無汙染的液氧煤油推進劑，捆綁四台2米直徑兩段式固體助推器，700公里太陽同步軌道運載能力不低於4噸。

中國航天科技集團八院解釋，該型火箭採用模塊化、組合化、系列化發展途徑，將來可通過助推器的調整形成多種構型，滿足未來衛星多樣化的密集發射需求。

此前，長征六號甲於去年3月首飛取得圓滿成功。而後於同年11月，長征六號甲遙二火箭發射成功，成為中國首型首飛當年即投入應用發射的新一代運載火箭。

本次為長征六號甲運載火箭時隔10個月再次出征，與前兩次任務相比，此次任務是長征六號甲首次以三星串聯的方式實施發射，全箭高度近55公尺，比前兩發火箭增加了5公尺多。

報導提到，長征六號甲火箭作為長征系列運載火箭的新成員積極探索創新，不斷提高任務適應性；在確保測試覆蓋性的前提下，優化發射場工作流程，進一步縮短發射場測發周期，多措並舉為後續的高密度發射積累經驗、奠定基礎。

據悉，本次任務為長征六號甲運載火箭的第3次發射，是八院抓總研製的長征系列火箭第195次飛行試驗，也是中國長征系列運載火箭的第487次發射。

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