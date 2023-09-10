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李強G20峰會見義大利總理、歐盟執委主席 重申合作

記者謝守真／即時報導
中國國務院總理李強當地時間9日下午與歐盟執委會主席范德賴恩會面。（新華社）
中國國務院總理李強當地時間9日下午與歐盟執委會主席范德賴恩會面。（新華社）

中國國務院總理李強9日於印度新德里出席G20第18次峰會，並於峰會期間與義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）及歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）會晤。

據新華社報導，李強與梅洛尼會晤時提到，一個健康穩定的中義關係符合兩國共同利益，也是兩國更好發展的需要。中方願同義方深化機制性合作，用好政府委員會聯席會議等合作機制，提升雙方合作水準。雙方應持續擴大雙邊貿易，中方將繼續擴大市場准入，為義大利優質產品進入中國市場創造更多機遇。

梅洛尼則說，義中都是文明古國，兩國友好交往源遠流長。義方歡迎兩國政府委員會聯席會議成功召開，願與中方加強雙邊框架下交流對話，推動兩國合作進一步深化。

除了梅洛尼，李強還與范德賴恩會面。他表示，中歐關係的主流是合作，本質是共贏。作為多極世界的兩大力量，中歐應當進一步團結合作，用中歐關係的穩定性對衝世界形勢的不確定性。中方願同歐方一道努力，辦好年內舉行的中歐領導人會晤，通過溝通協商深化互信、妥處分歧，攜手為全球和平發展事業作出更多積極貢獻。

李強重申，防風險與合作不是對立的，不能把相互依存與不安全簡單畫等號，更不應將經濟問題泛安全化、泛政治化。中方的發展和開放，給歐洲和世界帶來的是機遇不是風險。希望歐盟秉持市場經濟和公平競爭原則，保持貿易和投資市場開放，為中國企業赴歐投資經營提供公平、透明、非歧視性的環境。

另，據法廣報導，范德賴恩於會後透過社群平台X（前身為推特）表示，她與李強坦誠交流，在共同尋求解決全球問題的努力中，中國可以發揮關鍵作用。發展、氣候變化、俄羅斯對烏克蘭戰爭的全球影響，歐方希望中國在這場戰爭問題上能夠為烏克蘭實現公正、持久的和平發揮積極作用。

范德賴恩還稱，歐方於4月在北京就歐中關係進行了有意義的討論。雙方在氣候、環境、雙邊經貿問題和全球事務展開工作，期待取得進展和具體成果。

此外，南華早報日前曾引述知情人士報導，歐盟外交與安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）將於10月中旬訪華，以確定可能在11月舉行的歐中峰會議程。波瑞爾在接連兩次取消訪華行程後，預計將於10月9日前往中國。歐盟貿易執行委員杜姆布羅夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）也計畫於9月19至24日訪問中國，將與中國副總理何立峰舉行會談。

中國國務院總理李強在與義大利總理梅洛尼會面。（新華社）
中國國務院總理李強在與義大利總理梅洛尼會面。（新華社）

李強 梅洛尼 歐盟

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