中航母福建艦將海試？ 「蘑菇雷達」被譽媲美福特號

中國海軍第一艘平甲板、具備三條電磁彈射器的大型航空母艦「福建號」。（取材自微博）

中國海軍第一艘平甲板、具備三條電磁彈射器的大型航空母艦「福建號」去年6月17日下水之後，一直在上海江南造船廠進行舾装。最新照片顯示，艦上煙囪已冒出黑煙，顯示動力系統正在試車，料不久後首航測試。此外，福建艦橋頂部形同「蘑菇」造型的雷達也引發關注，分析稱該項功能指向提升「協同交戰系統」的同步通信，「功能媲美美軍福特號」。

軍事評論員「王雨田說」日前發文表示，根據近期照片顯示，福建艦甲板上的三條電磁彈射器的建設工棚已經被全部拆除，艦橋上也安裝了大量平板天線，顯示其電子系統的安裝即將完成。

除了最大的「四面陣」之外，福建號艦橋頂部還有一個「蘑菇」般的多功能桅桿也十分引人好奇。文章指，桅桿上安裝了兩圈天線，每圈都由八塊平面陣列天線構成。

「王雨田說」指出，這天線的功能無非就是收發無線電信號，其所屬系統有三種：雷達、通信或者電子戰，或者是這三種系統的組合。也就是把雷達通信電子戰功能按照披綠不同安排到不同的天線陣上，採用同樣技術的福建號不缺雷達和電子戰，除了艦橋上最大的「四面陣」S波段相控陣雷達外，艦橋上和桅桿頂部的幾個小型平板天線應該也是綜合孔徑天線。

「這種『協同交戰系統』（CEC）夠將多艘戰艦和飛機、無人機的雷達系統和指揮控制系統協同起來形成統一的戰場態勢感知體系和控制體系，其對無線電通信鏈路的基本要求就是大頻寬和低延遲的同步通信。」

「王雨田說」認為，福建艦是能夠與美國福特號「相媲美」的大型航空母艦。雖然排水量和艦載機數量比福特號要略小，但是主要功能都是相同的。