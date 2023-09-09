中駐法使館用NASA照表揚自家太空人 網嘲諷外宣失敗

中國駐法大使館8日傍晚在社群媒體X上表揚自家太空人獲獎，配圖卻被眼尖網友發現是有美國國旗臂章的太空人麥肯雷斯。（圖取自X平台@AmbassadeChine）

中國駐法大使館 昨天傍晚在社群媒體X上表揚自家太空人 獲獎，配圖卻被眼尖網友發現是有美國國旗臂章的太空人麥肯雷斯，紛紛在下方留言嘲諷中國大外宣再度失敗，弄巧成拙。

中國駐法大使館昨天在X（前身為推特）上的推文寫道：「神舟15號團隊3位太空人周四（7日）因對中國太空計畫的服務而獲獎」，並配上一名太空人在外太空，以地球為背景所拍攝的照片。

然而這個回饋平平、僅獲72個喜歡的文章卻意外引發風波與大量回覆，因不少眼尖網友發現，照片中的太空人並非中國太空人，而是配戴美國國旗臂章的美國太空人，並紛紛在下方放大美國國旗，並留言調侃。

is that China Flag？🇺🇸 https://t.co/LJ8RAqm88C pic.twitter.com/WseGUCIWHX — 巴丢草 Bad ї ucao (@badiucao) 2023年9月9日

網友@Jojo99275148找到出處，照片來自於美國國家航空暨太空總署（NASA ），圖中之人為太空人麥肯雷斯（Bruce McCandless），照片為他1984年人類史上首次沒繫上安全帶的太空漫步，堪稱經典。該網友批評，中國駐法使館「偷竊NASA照片」。

學者與前記者史密斯（Charles R. Smith）寫道：「實在是非常糟糕的外宣」，這個留言所獲讚數甚至高於駐法使館的貼文。網友@MaheshB101回覆他：「他們一定認為自己很聰明，能騙過所有人。令人作噁的心態」。

許多網友也引用貼文，其中澳洲華裔異議藝術家巴丟草轉發並搭配美國臂章放大圖，問道：「這是中國國旗嗎？」對華政策跨國議會聯盟（IPAC）創辦人兼執行董事裴倫德（Luke de Pulford）也引用調侃這非中國太空人。

也有網友毫不留情批評，如@MarkerMagic8留言說：「偷竊、說謊、做假表面就是中國的行為。他們是徹頭徹尾不要臉的騙子」。香港網友@Membershrimphk則笑稱，「中國駐法國大使館官方帳號大型炒車（撞車）現場」。

網友@masaya_shinoda說，「自從做了關於後蘇聯國家主權的無腦評論後，你們甚至懶得去找那3個太空人照片一事也不會讓人驚訝了」。更多人則是嘲諷中國宣傳反效果，連大外宣工作人員都不想努力了。

8月中，繼中國駐法大使館因世界報駐上海特派報導中國洪災的謊言與真相，公開怒罵對方「1450」、「躲在陰暗角落充當鍵盤俠」後，這次又再度公關失能，張貼美國太空人照片宣揚自家太空人，基本失誤引發網友群起嘲諷。