美指控從事穿山甲貿易與捕捉 中批長臂管轄：損害聲譽

美國內政部指控中國公民從事穿山甲貿易和捕捉活動，中國國家林草局回擊批美長臂管轄，損害中國聲譽。圖為中華穿山甲。（取自CITES網站）

美國內政部 8日指控中國公民從事穿山甲貿易和捕捉活動，削弱「瀕危野生動植物種國際貿易公約」（CITES）的效力。中國國家林草局9日對此回擊，稱美方此舉是其濫用長臂管轄的又一例證，中方堅決反對借穿山甲保護問題，損害中國保護聲譽的企圖，已向美方提出嚴正交涉。

美國內政部8日於官網發表聲明指，美國內政部長認定中國公民正在從事穿山甲物種的貿易或捕捉。聲明指出，美國一貫主張保護CITES所列的所有8種穿山甲，這些穿山甲被認為是世界上販運最嚴重的哺乳動物。美國內政部表示，將持續與國務院 協調，並與中國進行外交接觸，以進一步進行穿山甲保護，防止穿山甲滅絕。

針對美國內政部的指控，中國國家林草局9日表示，作為中方履行CITES的牽頭部門，國家林草局對此表示嚴重關切，並稱美方違背了客觀、公正的基本準則，不利於全球穿山甲保護合作。

國家林草局表示，中國政府高度重視穿山甲保護，並舉例，2020年6月3日將穿山甲所有種調升為國家一級保護野生動物；2020年7月3日設立穿山甲保護研究中心，加強穿山甲救護、繁育和野外研究；發布進一步加強穿山甲保護管理通知，強化穿山甲野外種群及其棲息地保護和監測，嚴格禁止獵捕、食用穿山甲，有效促使中國穿山甲野外種群恢復性增長。

國家林草局說，中國堅定履行CITES義務，積極推進履約行動，「有關成就不容詆毀」。並指出，中國停止了商業性進出口穿山甲及其製品活動，建立由27個部門組成的打擊野生動植物非法貿易部際聯席會議制度，嚴厲打擊走私及非法交易穿山甲活動，有關非法活動呈明顯下降趨勢。

國家林草局又指，中國連續十多年支持穿山甲分佈國強化野生動植物保護能力建設，聯合亞洲、非洲等穿山甲分佈國，開展打擊野生動植物非法交易系列行動，為加強全球穿山甲保護、遏制非法交易作出了重大貢獻。多次獲得CITES秘書長表彰證書、亞洲環境執法獎、克拉克·巴文獎。

國家林草局表示，中國將進一步加強與國際社會合作，科學、務實採取積極行動，為保護穿山甲在內的瀕危野生動植物發揮更大作用。