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李強出席G20峰會 提保護海洋生態環境

記者陳政錄／即時報導
中國國務院總理李強在結束對印尼的訪問後，出席印度G20峰會。（美聯社）
中國國務院總理李強在結束對印尼的訪問後，出席印度G20峰會。（美聯社）

中國國務院總理李強於當地時間9日上午，在印度新德里出席二十國集團（G20）峰會並發表講話，表示要共同守護地球綠色家園，促進綠色低碳發展，保護海洋生態環境，以及要團結不要分裂，要合作不要對抗，要包容不要排斥。另據中方發布內容，與會領導人歡迎非洲聯盟加入G20。

據新華社，李強在G20領導人第十八次峰會第一階段會議發表講話。他首先表示，基於對人類前途命運的思考，中國國家主席習近平提出了全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議。人類命運休戚與共，各國應當相互尊重、求同存異、和平共處。在重大危機和共同挑戰面前，誰都不能獨善其身，唯有團結合作才是人間正道。

李強指出，我們（指G20成員）要切實加強宏觀經濟政策協調，為世界經濟增長傳遞信心、提供動力，做推動全球經濟復甦的夥伴；我們要堅定推進經濟全球化，共同維護全球產業鏈供應鏈穩定暢通，做推動全球開放合作的伙伴；我們要共同守護地球綠色家園，促進綠色低碳發展，保護海洋生態環境，做推動全球可持續發展的夥伴。我們要團結不要分裂，要合作不要對抗，要包容不要排斥。

雖中國國家主席習近平未親自出席G20，但據新華社，應印度政府邀請，李強8日晚抵達新德里出席G20峰會，中國國務院秘書長吳政隆等陪同，印度國務部長阿馬林達．辛格等到機場迎接。報導稱，李強是在結束出席東亞合作領導人系列會議，並對印尼進行正式訪問後抵達新德里的。

中國官方媒體報導內容還提到，在李強出席的這場會議中，G20成員領導人、嘉賓國領導人及有關國際組織負責人與會，今年的G20主席國印度總理莫迪主持會議。報導稱，與會領導人歡迎非盟（非洲聯盟）加入G20，表示G20合作決定著世界走向。

李強 印度 國務院

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